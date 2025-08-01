Ünye Kalesi İki Ayda 115 Bin Ziyaretçi Ağırladı

115 Bin Ziyaretçiyle Tarih Canlandı

Ordu'da bulunan ve yeniden turizme açılan 2,500 yıllık Ünye Kalesi, açıldığı iki ayda tam 115 bin kişiyi misafir etti. Ünye Belediyesi'nin açıklamasına göre, 2 Haziran'da ziyarete açılan kale, 31 Temmuz tarihine kadar büyük bir ilgi gördü.

Yerli ve Yabancı Turistlerin İlgi Merkezi

Yerli turistlerin yanı sıra Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Rusya gibi birçok ülkeden gelen yabancı ziyaretçiler de kaleye akın etti. Açıklamada, "Ünye Kalesi, dünyada raylı sistemle dehlizine inilebilen tek kale olarak fark yaratıyor. Ziyaretçiler, raylı sistemle güvenli şekilde kalenin içindeki gizemli dehlize ulaşarak tarihsel bir yolculuğa çıkıyor. Bu deneyim, kaleyi yalnızca seyir noktası değil, yaşayan bir tarih alanına dönüştürüyor," ifadesine yer verildi.

Kale, Doğayla Bütünleşmiş Bir Cazibe

Karadeniz'e hâkim konumu sayesinde eşsiz bir manzara sunan Ünye Kalesi, yalnızca mimarisi ile değil, aynı zamanda doğayla bütünleşmiş tarihi dokusuyla da ziyaretçileri etkiliyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kalenin kadim tarihin yaşayan bir parçası olduğunu belirtti ve şunları ifade etti: "Yaptığımız çalışmalarla burayı yalnızca tarihi bir mekan olmaktan çıkarıp, yerli ve yabancı herkesin ilgisini çekecek bir cazibe merkezine dönüştürdük. Kale artık hem şehrimizin vitrini hem de turizmimizin itici gücü. Ziyaretçi sayısındaki yoğunluk, ne kadar doğru adım attığımızı gösteriyor."

Ordu'da yeniden turizme açılan 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi'ni iki ayda 115 bin kişi ziyaret etti.