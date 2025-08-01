DOLAR
40,66 0,07%
EURO
47,09 -1,05%
ALTIN
4.383,38 -2,02%
BITCOIN
4.689.227,99 1,07%

Ünye Kalesi İki Ayda 115 Bin Ziyaretçi Ağırladı

2,500 yıllık Ünye Kalesi, turizme açıldığı iki ayda 115 bin ziyaretçi çekti, uluslararası ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 15:11
Ünye Kalesi İki Ayda 115 Bin Ziyaretçi Ağırladı

115 Bin Ziyaretçiyle Tarih Canlandı

Ordu'da bulunan ve yeniden turizme açılan 2,500 yıllık Ünye Kalesi, açıldığı iki ayda tam 115 bin kişiyi misafir etti. Ünye Belediyesi'nin açıklamasına göre, 2 Haziran'da ziyarete açılan kale, 31 Temmuz tarihine kadar büyük bir ilgi gördü.

Yerli ve Yabancı Turistlerin İlgi Merkezi

Yerli turistlerin yanı sıra Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Rusya gibi birçok ülkeden gelen yabancı ziyaretçiler de kaleye akın etti. Açıklamada, "Ünye Kalesi, dünyada raylı sistemle dehlizine inilebilen tek kale olarak fark yaratıyor. Ziyaretçiler, raylı sistemle güvenli şekilde kalenin içindeki gizemli dehlize ulaşarak tarihsel bir yolculuğa çıkıyor. Bu deneyim, kaleyi yalnızca seyir noktası değil, yaşayan bir tarih alanına dönüştürüyor," ifadesine yer verildi.

Kale, Doğayla Bütünleşmiş Bir Cazibe

Karadeniz'e hâkim konumu sayesinde eşsiz bir manzara sunan Ünye Kalesi, yalnızca mimarisi ile değil, aynı zamanda doğayla bütünleşmiş tarihi dokusuyla da ziyaretçileri etkiliyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kalenin kadim tarihin yaşayan bir parçası olduğunu belirtti ve şunları ifade etti: "Yaptığımız çalışmalarla burayı yalnızca tarihi bir mekan olmaktan çıkarıp, yerli ve yabancı herkesin ilgisini çekecek bir cazibe merkezine dönüştürdük. Kale artık hem şehrimizin vitrini hem de turizmimizin itici gücü. Ziyaretçi sayısındaki yoğunluk, ne kadar doğru adım attığımızı gösteriyor."

Ordu'da yeniden turizme açılan 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi'ni iki ayda 115 bin kişi ziyaret...

Ordu'da yeniden turizme açılan 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi'ni iki ayda 115 bin kişi ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Katya Apekisheva, 22. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Büyüledi
2
Çevre Müfettişi Olmayı Başaran Kardeşler: Mete ve Görkem Koç
3
Ünye Kalesi İki Ayda 115 Bin Ziyaretçi Ağırladı
4
Parfüm Seçmenin İncelikleri: Koku Hafızanıza Hitap Edin!
5
Bursa Deniz Otobüslerinde 8 Sefer İptal Edildi
6
Gümüşhane Yaylaları, Doğa Tutkunlarına Ev Sahipliği Yaptı
7
İş Bankası yüksek maaşlı personel alımını duyurdu! Bu 3 ilde yaşayanlara müjde

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!