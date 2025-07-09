Ürgüp'teki Tescilli Yapılar, Kültür Merkezi ve Kütüphane Olacak

Ürgüp'te Kültür Merkezi ve Kütüphane Protokolü İmzalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesi arasında, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan tescilli yapıların restore edilerek kültür merkezi ve kütüphane olarak hizmet vermesine ilişkin bir protokol imzalandı.

Bakanlığın açıklamalarına göre, Ürgüp'ün Sivritaş Mahallesi'nde, Kapadokya Üniversitesi mülkiyetinde bulunan ve şu anda kullanılmayan kav binası ile kaya oyma mahzen ve depolama binası, Bakanlık birimlerince yapılacak restorasyon çalışmalarının ardından halkın hizmetine sunulacak.

Proje kapsamında, Kapadokya'nın doğal ve tarihi dokusuna uyumlu restorasyon anlayışıyla yürütülecek çalışmalar sayesinde, sadece Ürgüp'e değil, bölge genelinin kültür ve turizm altyapısına da kalıcı katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu işbirliği ile, tescilli yapıların korunarak yeniden yaşatılması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve yerel halkın sosyal yaşantısına değer katılması hedefleniyor.

Protokol, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Funda Firuz Aktan ve Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın katılımlarıyla imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesi arasında, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki tescilli yapıların restore edilerek kültür merkezi ve kütüphane olarak hizmet vermesine ilişkin protokol imzalandı. Protokol, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (ortada), Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Funda Firuz Aktan (sağda) ve Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın (solda) katılımıyla imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesi arasında, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki tescilli yapıların restore edilerek kültür merkezi ve kütüphane olarak hizmet vermesine ilişkin protokol imzalandı. Protokol, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (ortada), Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Funda Firuz Aktan (sağda) ve Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın (solda) katılımıyla imzalandı.