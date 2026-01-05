DOLAR
Urla'da 'Gökbey' Hurda Geminin Kaçak Sökümü: Sahiplerine Adli İşlem Başlatıldı

Urla Demircili sahilinde denizde kaçak söküm yapılan 'Gökbey' adlı hurda gemi için jandarma ve sahil güvenlik müdahalesi; sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:27
Urla'da kaçak söküm iddiası: 'Gökbey' için adli süreç başlatıldı

Urla'da kaçak söküm iddiası: 'Gökbey' için adli süreç başlatıldı

İzmir'in Urla ilçesi Demircili Mahallesi sahilinde, sit alanı statüsündeki koruma altı koyda deniz içerisinde kaçak sökümü yapılan hurda gemi tespit edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu belirledi.

Olayın tespiti ve müdahale

Bakir doğasıyla bilinen koyda parçalandığı görülen Gökbey adlı hurda yük gemisinin denizde sökümünün yapıldığı fark edildi. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşların ihbarı sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal etti.

Ekiplerin yaptığı ön incelemede, sahilde ve denizde gerçekleştirilen çalışmaların tersane bölgesinde olmadan yürütüldüğü ve hukuka aykırı işlemler yapıldığı tespit edildi.

Yasal süreç ve alınan önlemler

Olayla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Liman Başkanlığı sorumlular hakkında idari yaptırım uyguladı. Gemi sahipleri hakkında ise adli süreç başlatıldı.

Urla Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede şu an için asbest ve petrol türevi unsurlar açısından herhangi bir kirliliğe rastlanmadığı bildirildi. Kaymakamlık, yapılacak ilave tespitler doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.

Ayrıca ilgili kurumların, geminin mevcut alandan kaldırılarak yasal mevzuata uygun söküm yapılacak alana taşınması sürecini hassasiyetle takip ettiği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

