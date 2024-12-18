Uşak'ta 'Filistin İçin Çiz' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan 'Filistin İçin Çiz' sergisi, sanatseverlerle buluştu. Sergi, üniversitenin Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen bir törenle açıldı.

Rektör Savaş'tan Anlamlı Mesaj

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrencilerin Filistin konusundaki duyarlılığından dolayı tebrik etti. Savaş, Filistin'de bir yılı aşkın süredir orantısız güç kullanıldığını vurgulayarak, "Ne yazık ki bu katliama sadece İsrail değil, ona destek veren Batılı ülkeler de ortak oluyor. Gazze'de çocuklar, dünyaya gelir gelmez bombalarla tanışıyor" dedi.

Savaş, konuşmasına şöyle devam etti: "Eğer diğer Müslüman ülkeler de Türkiye kadar cesur duruş gösterebilseydi, bu savaşın seyri farklı olabilirdi". Öğrencilere hitap eden Savaş, "Çizdiğiniz her resim, dokunduğunuz her fırça, umuyorum ki bu zulmün durdurulmasına bir vesile olur" ifadeleriyle desteklerini iletti. Sergide emeği geçen herkesi kutladı.

Küratör Amanjani'den Açıklamalar

Serginin küratörü Dr. Öğr. Üyesi Salimeh Amanjani, 38 eserle Filistin'deki zulme dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirtti. "Mumla-batik gibi zorlu teknikler kullanıldı""Öğrencilerimiz bu teknikle Filistin'deki zorlu zamanları anlatmaya çalıştılar" şeklinde konuştu.

Sergi, 24 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Filistin İçin Çiz" sergisi sanatseverlerle buluştu. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da (sağ 2), Üniversitenin Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'ndaki sergiyi inceledi.

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Filistin İçin Çiz" sergisi sanatseverlerle buluştu. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da (sağ 2), Üniversitenin Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'ndaki sergiyi inceledi.