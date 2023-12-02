Usta şefler bile böylesini yapamıyor! Pastane usulü şekerpare tarifi damaklarınızı şenlendirecek

Şekerpare nasıl yapılır? İşte tam kıvamını tutturmak için dikkat etmeniz gerekenler...

Usta şefler bile böylesini yapamıyor! Pastane usulü şekerpare tarifi damaklarınızı şenlendirecek
Yayın Tarihi:

Şekerpare, Osmanlı döneminden beri Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Arapça ve Farsça kökenli "şekerli parça" anlamına gelen şekerpare, saray mutfağından günümüze kadar gelmiş lezzetli bir tatlıdır.

Şekerpare yapımı oldukça basit bir sürece sahiptir. Hamur için un, irmik, yağ ve şeker kullanılır. Kabartma tozu ve vanilya ile tatlandırılan hamur parçalar halinde şekillendirilir. İsteğe bağlı olarak içine fındık ya da ceviz eklenebilir.

Şekerpareler önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirilir. Pişen şekerparelerin üzerine şerbet dökülür. Şerbet, şeker ve sudan oluşur. Kaynatılan karışım 15-20 dakika pişirilerek jöle kıvamına gelir.

şekerpare nasıl yapılır

Soğuyan şerbet şekerparenin üzerine gezdirilir. Böylece şekerpare şerbeti emerek lezzetlenir. 1-2 saat dinlendirilen şekerpareler servise hazır hale gelir.

Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan şekerpare, hala Türk ailelerinin sofralarındaki yerini korumaktadır. Basit malzeme ve kolay yapımıyla şekerpare, ev kadınlarının sık başvurduğu tatlı tariflerindendir. Lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan şekerpare, geleneksel Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir.

Öne Çıkanlar
3 devlet kurumu ilana çıktı! KPSS şartsız personel alımı için düğmeye basıldı: MEB, EGM, DSİ... 3 devlet kurumu ilana çıktı! KPSS şartsız personel alımı için düğmeye basıldı: MEB, EGM, DSİ...
Her gün bir avuç ceviz yemenin bu faydasını kimse size söylemez! Vücudunuzda şok etkisi yaratıyor Her gün bir avuç ceviz yemenin bu faydasını kimse size söylemez! Vücudunuzda şok etkisi yaratıyor
Uykusuz gecelere veda edin! Cırcır böceği yöntemi 3 dakika içinde bebek gibi uykuya daldırıyor Uykusuz gecelere veda edin! Cırcır böceği yöntemi 3 dakika içinde bebek gibi uykuya daldırıyor
Çok Okunanlar
O markette bedava ayçiçek yağı dağıtılıyor! İşi gücü bırakan koşuyor: 5 litresine tek kuruş alınmayacak O markette bedava ayçiçek yağı dağıtılıyor! İşi gücü bırakan koşuyor: 5 litresine tek kuruş alınmayacak Milyonlarca ev sahibine son çağrı! 2 gün içinde başvuran tek kuruş para ödemeyecek Milyonlarca ev sahibine son çağrı! 2 gün içinde başvuran tek kuruş para ödemeyecek Etimek Tatlısı Yapmak Çok Kolay! İşte Pratik Tarif! Etimek Tatlısı Yapmak Çok Kolay! İşte Pratik Tarif! Ankara Keçiören, Mamak, Çankaya, Yenimahalle'de memur alınacak! İş Bankası şubelerine memur alımı yapacak Ankara Keçiören, Mamak, Çankaya, Yenimahalle'de memur alınacak! İş Bankası şubelerine memur alımı yapacak KPSS puanı 60-63-65 olanlara müjde! O üniversite yeni kadrolara personel alımı yapacak KPSS puanı 60-63-65 olanlara müjde! O üniversite yeni kadrolara personel alımı yapacak Kurutma makinesine ihtiyacınız kalmayacak! Çamaşırlarınız kısa sürede bu yöntemle kupkuru olacak Kurutma makinesine ihtiyacınız kalmayacak! Çamaşırlarınız kısa sürede bu yöntemle kupkuru olacak