Usta şefler bile böylesini yapamıyor! Pastane usulü şekerpare tarifi damaklarınızı şenlendirecek

Şekerpare, Osmanlı döneminden beri Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Arapça ve Farsça kökenli "şekerli parça" anlamına gelen şekerpare, saray mutfağından günümüze kadar gelmiş lezzetli bir tatlıdır.

Şekerpare yapımı oldukça basit bir sürece sahiptir. Hamur için un, irmik, yağ ve şeker kullanılır. Kabartma tozu ve vanilya ile tatlandırılan hamur parçalar halinde şekillendirilir. İsteğe bağlı olarak içine fındık ya da ceviz eklenebilir.

Şekerpareler önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirilir. Pişen şekerparelerin üzerine şerbet dökülür. Şerbet, şeker ve sudan oluşur. Kaynatılan karışım 15-20 dakika pişirilerek jöle kıvamına gelir.





Soğuyan şerbet şekerparenin üzerine gezdirilir. Böylece şekerpare şerbeti emerek lezzetlenir. 1-2 saat dinlendirilen şekerpareler servise hazır hale gelir.

Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan şekerpare, hala Türk ailelerinin sofralarındaki yerini korumaktadır. Basit malzeme ve kolay yapımıyla şekerpare, ev kadınlarının sık başvurduğu tatlı tariflerindendir. Lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan şekerpare, geleneksel Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir.