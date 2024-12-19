Vakıf Geleneği ve Bursa Vakıfları Sempozyumu Start Aldı

Bursa'da Vakıf Geleneği Sempozyumu Açıldı

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 100. yılına özel düzenlenen 'Vakıf Geleneği ve Bursa Vakıfları Sempozyumu' açılış töreni gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan'dan Anlamlı Açıklamalar

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı ve sempozyum başkanı olan Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nin Murad Hüdavendigar İmareti Salonu’nda yaptığı konuşmada, İslam medeniyetinin vakıf medeniyeti olarak tarif edildiğini vurguladı. Öcalan, vakıf uygulamalarının İslam coğrafyasında 1400 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, vakıfların amacı ve işleyişi hakkında şunları söyledi: "Vakıf, menkul ya da gayrimenkul bir mülkü, geliri insanlara bağışlanmak üzere, hiçbir şekilde mülk edinmeyecek şekilde bağışlamak demektir. Vakıf mallarının hiçbir zaman mülk edinilemeyeceği, satılamayacağı da önemli bir husustur."

Öcalan, Osmanlı Devleti döneminde vakıf kurumlarının zirveye ulaştığını ve Bursa'daki tarihi eserlerin çoğunun vakıflardan kalan eserler olduğunu ifade etti. Son yıllarda Bursa'daki vakıf eserlerinin ihya edildiğini ve bu eserlerin amacına uygun bir şekilde kullanıldığını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Önemli Vurgular

Vakıflar Genel Müdürlüğü Meclis Üyesi Mevlüt Çam da, vakıfların merhamet, şefkat ve hayır ile imar, inşa ve ihya yönlerine dikkat çekerek her vakfiyenin bir iyilik hareketi olduğunu vurguladı. Çam, vakfiyelerin aslında medeniyet tasavvurunu anlattığını belirterek, "İnsanları vakıf kurmaya iten en temel neden, dinimizin emirleri, tavsiyeleri ve Hazreti Peygamber'in uygulamalarıdır" şeklinde konuştu.

Katılımcılar Büyük İlgi Gösterdi

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Muhammed Yılmaz sempozyumda katılımcılara hitap etti. Törenin ardından Prof. Dr. Öcalan, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a 'Bursa Vakfiyeleri' adlı kitabını takdim etti.

Sempozyum Devam Ediyor

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer’in de katıldığı etkinlik, Prof. Dr. Osman Çetin'in 'Vakıf Nedir? Vakıflar Neden Önemlidir?' ve Prof. Dr. Mustafa Kara'nın 'Tasavvuf Kültürünün Gelişmesinde Vakıfların Rolü' başlıklı sunumlarıyla sürüyor. Ayrıca, sempozyum kapsamında hazırlanan 'Bursa Vakfiyeleri ve Vakıf Eserleri' başlıklı fotoğraf sergisi de ziyarete açıldı.

Sempozyum, yarın sona erecek ve toplamda sunulacak 19 bildiri yayıma hazırlanmaya devam edecek.