Vali Aslan'dan Şehit Polis Turgut Külünk'ün Ailesine Taziye Ziyareti

Ziyaret ve taziye mesajı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yalova’da terör örgütü DEAŞa yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk’ün ailesini ziyaret etti.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk, terör örgütü DEAŞa yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ikamet eden baba Aydın Külünk’e ulaştırıldı.

Şehidin Yalı Mahallesi’nde bulunan baba ocağı, Vali Selçuk Aslan tarafından ziyaret edildi. Ziyarette Vali Aslan, şehidin annesi Kevser Külünk ve babası Aydın Külünk’e taziyelerini ileterek sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

Vali Aslan, konuşmasında vatan uğruna canlarını feda eden kahraman polisleri rahmetle anarak, şehit Turgut Külünk ile birlikte şehadete eren polis memurları İlker Pehlivan ve Yasin Koçyiğit için bir kez daha Allah’tan rahmet diledi.

Ziyaret, duaların edilmesinin ardından sona erdi.

YALOVA’DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’A YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYON SIRASINDA ŞEHİT DÜŞEN POLİS MEMURU TURGUT KÜLÜNK’ÜN AİLESİNİ DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN YALNIZ BIRAKMADI.