DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

Elazığ'da 423 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Elazığ'da etkili kar yağışı sonucu 546 köyden 423'ünün yolu ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 personelle karla mücadele yürütüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:44
Elazığ'da 423 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Elazığ'da 423 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karla mücadele ekipleri 90 araç ve 120 personelle sahada

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kent genelinde ulaşımı aksattı. Toplam 546 köyden 423'ünün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, çalışmalarını 90 araç ve 120 personel ile sürdürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ ve Bingöl’ün güneyi ile doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıyor; ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

ELAZIĞ’DA 423 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

ELAZIĞ’DA 423 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

ELAZIĞ’DA 423 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir Müdürü Orhan Bayrak, İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı
2
Mazıdağı'nda Yoğun Kar ve Tipi Ulaşıma Engel Oldu
3
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Kar Mesaisi: Karla Mücadele 04.00'te Başladı
4
Kütahya Belediyesi 7 Gün 24 Saat Kış Mesaisinde: Tuzlama ve Yol Açma Çalışmaları
5
Adana'da Arazi Çöplüğe Döndü: Belediyeden de Çöp İddiası
6
Diyarbakır'da Yoğun Kar Yağışı: Okullara Öğleden Sonra Tatil
7
Batman Gercüş’te Ayrancı Geçidi Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı