Elazığ'da 423 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karla mücadele ekipleri 90 araç ve 120 personelle sahada

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kent genelinde ulaşımı aksattı. Toplam 546 köyden 423'ünün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, çalışmalarını 90 araç ve 120 personel ile sürdürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ ve Bingöl’ün güneyi ile doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıyor; ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

ELAZIĞ’DA 423 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR