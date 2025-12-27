DOLAR
Edirne'de Tahliye Sevinci: Koşarak Çıkan Mahkum 'Babalara Selam' Dedi

Edirne Ceza İnfaz Kurumu'nda, 11’inci Yargı Paketi sonrası tahliyeler sürerken bir mahkumun koşarak röportaja girip 'Babalara selam' demesi sevinç yarattı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:40
Edirne'de Tahliye Sevinci: Koşarak Çıkan Mahkum 'Babalara Selam' Dedi

Edirne Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyeler ve sevinç anları

TBMM’de kabul edilen ve kamuoyunda 11’inci Yargı Paketi olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Edirne Ceza İnfaz Kurumu’nda tahliyeler devam ediyor. Tahliye anları, duygulu ve renkli görüntülere sahne oldu.

Koşarak çıkan mahkum röportaja girip "Babalara selam" dedi

Cezaevinden tahliye edilen Ali Rıza Arslanhan, elinde eşyalarıyla dolu torbasıyla koşarak kameraların önüne geldi ve röportaj arasına girerek mutluluğunu dile getirdi. Nefes nefese kalan Arslanhan, "Bütün mahkumlara, babalara selam. Büyük büyükbaba selam. Ben Ali Rıza Arslanhan, sevinçliyim ve mutluyum. Yüce Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Mutluyuz, sevinçliyiz. Annem babam yok ama ailem var. Cumhurbaşkanımıza sevgiler, onan da selamı olsun. MHP lideri Devlet Bahçeli’ye selam olsun. Fethi Yıldız’a selamlar olsun" ifadelerini kullandı. Bu anlar, cezaevi önündeki yakınlar ve vatandaşlar arasında hem gülümseme hem de duygulanma yarattı.

Diğer tahliyeler ve çağrılar

Tahliye olan bir başka vatandaş ise gençlere kötü alışkanlıklardan uzak durma çağrısında bulundu ve 3 çocuğuna kavuşacağı için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Yetkililer, tahliyelerin TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanan "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında sürdüğünü belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

