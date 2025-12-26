Vali Kızılkaya: Siirt’in Her Noktasında Hizmetler Sürecek

Doğan Mahallesi Şavuran'da inceleme ve mahalle buluşması

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Doğan Mahallesi Şavuran bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Vali Kızılkaya, mahalle buluşmalarında iletilen konuların çözümüne yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Şavuran bölgesinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarına değinen Kızılkaya, yol ve parke çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ve konutların doğalgaz altyapısının hazır hale getirildiğini belirtti.

Abonelik işlemlerini tamamlayan konutlara önümüzdeki hafta içerisinde doğalgaz arzı sağlanacak dedi.

Program kapsamında bazı mahalle sakinleriyle evlerinde görüşen Vali Kızılkaya, yapımı devam eden Şavuran Taziyeevinde de incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Vali Kızılkaya, Siirt’in her noktasında vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Ziyaretlerde Vali Kızılkaya’ya, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Tatlısöz, Doğan Mahallesi Muhtarı Mehmet Toprak ile belediye birim müdürlerinin eşlik ettiği bildirildi.

SİİRT VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DR. KEMAL KIZILKAYA, DOĞAN MAHALLESİ ŞAVURAN BÖLGESİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK MAHALLEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.