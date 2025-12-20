Elazığ'da Halk Sağlığı Toplantısı: TSM ve Kovancılar Değerlendirildi

Elazığ'da halk sağlığı hizmetleri ele alındı

Elazığ’da düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen halk sağlığı hizmetlerinin mevcut durumu ve sahadaki uygulamalar ele alındı.

Toplantı katılımcıları

Toplantı, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ve Kovancılar İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu toplantıya başkanlık etti; birim sorumluları da yer aldı.

Gündem ve değerlendirmeler

Toplantının ana gündemini birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri, kurumların işleyişi ve sahadan gelen geri bildirimler oluşturdu. Hizmet sunumu sırasında karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri üzerinde karşılıklı değerlendirme ve görüş alışverişi yapıldı.

Hedef

Toplantıda amaç, halk sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için uygulama ve koordinasyonun güçlendirilmesiydi.

