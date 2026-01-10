Vali Sözer Bozüyük MYO Öğrencileriyle Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, BŞEÜ Bozüyük MYO’da öğrencilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı ve eğitim ile kariyer önerileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:51
BŞEÜ Bozüyük Meslek Yüksekokulu'nda samimi buluşma

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bozüyük Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileriyle bir araya geldi. Gerçekleşen buluşma, samimi bir ortamda sürdü.

Program sırasında Vali Sözer, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve görüş ile taleplerini dinledi. Öğrencilerle yakın iletişim kuran Vali Sözer, onların beklenti ve önerilerine özen gösterdi.

Vali Sözer, toplantıda öğrencilerin eğitim hayatları, kariyer planları ve mesleki gelişim süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu ve yol gösterme mesajları verdi.

"Gençlerimizin düşüncelerini dinlemek, hedeflerini öğrenmek ve onlara yol gösterebilmek bizim için çok kıymetli. Eğitim hayatınızda kendinizi sürekli geliştirmenizi ve geleceğe umutla bakmanızı istiyoruz" dedi.

