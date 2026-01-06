Vali Sözer 'Kariyerim Mülkiye' Etkinliğinde Öğrencilerle Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Kariyerim Mülkiye' programında mülki idare mesleğini, saha deneyimlerini ve kariyer tavsiyelerini Siyaset Bilimi öğrencileriyle paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:19
Vali Sözer 'Kariyerim Mülkiye' Etkinliğinde Öğrencilerle Buluştu

Vali Sözer 'Kariyerim Mülkiye' Programında Gençlerle Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 'Kariyerim Mülkiye' etkinliğine katıldı.

Deneyimlerini ve Kariyer Yolculuğunu Anlattı

Etkinlikte Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri ile buluşan Vali Sözer, mülki idare amirliği mesleğine uzanan kariyer yolculuğunu, kamu yönetimi alanındaki mesleki tecrübelerini ve görev süresi boyunca edindiği deneyimleri paylaştı.

Program, öğrencilerin soruları ve Vali Sözer'in değerlendirmeleriyle karşılıklı etkileşim halinde gerçekleşti. Vali Sözer, gençlerin kariyer planlamalarına yönelik soruları içtenlikle yanıtladı ve kamu hizmetinde sorumluluk bilinci, sahadaki deneyimler ile mesleki tecrübenin önemi üzerinde durdu.

Yoğun İlgi ve Samimi Sohbet

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, mülki idare amirliği mesleğine ilişkin merak edilen pek çok konu ele alındı. Sözer'in paylaşımları gençlerin meslek tercihleri ve kariyer hedeflerine ışık tuttu.

Programın ardından Vali Faik Oktay Sözer, üniversite yemekhanesinde öğrencilerle birlikte öğle yemeği yiyerek onlarla sohbet etti. Aynı sofrayı paylaşan Vali Sözer, gençlerin eğitim hayatları ve gelecek hedefleri hakkındaki görüşlerini dinledi ve doğrudan görüş alışverişinde bulundu.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 14 Yaşındaki Ayşegül İçin Sınıfında Anı Köşesi
2
Posof'ta Kış Büyüsü: Ardahan'da Kartpostallık Doğal Güzellik
3
Bingöl'de Çığ Uyarısı: Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden Çağrı
4
Muş'ta Karasu Nehri Buz Tuttu: Gece Sıcaklığı Eksi 20 Dereceye Düştü
5
Tunceli'ye Çığ Uyarısı — Meteoroloji 13. Bölge
6
Patnos'ta Yaban Domuzları Şehir Merkezine İndi
7
Yozgat’ta 2025’te 7 bin 548 Sahipli Hayvana Mikroçip Uygulandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları