Vali Sözer 'Kariyerim Mülkiye' Etkinliğinde Öğrencilerle Buluştu

Vali Sözer 'Kariyerim Mülkiye' Programında Gençlerle Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 'Kariyerim Mülkiye' etkinliğine katıldı.

Deneyimlerini ve Kariyer Yolculuğunu Anlattı

Etkinlikte Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri ile buluşan Vali Sözer, mülki idare amirliği mesleğine uzanan kariyer yolculuğunu, kamu yönetimi alanındaki mesleki tecrübelerini ve görev süresi boyunca edindiği deneyimleri paylaştı.

Program, öğrencilerin soruları ve Vali Sözer'in değerlendirmeleriyle karşılıklı etkileşim halinde gerçekleşti. Vali Sözer, gençlerin kariyer planlamalarına yönelik soruları içtenlikle yanıtladı ve kamu hizmetinde sorumluluk bilinci, sahadaki deneyimler ile mesleki tecrübenin önemi üzerinde durdu.

Yoğun İlgi ve Samimi Sohbet

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, mülki idare amirliği mesleğine ilişkin merak edilen pek çok konu ele alındı. Sözer'in paylaşımları gençlerin meslek tercihleri ve kariyer hedeflerine ışık tuttu.

Programın ardından Vali Faik Oktay Sözer, üniversite yemekhanesinde öğrencilerle birlikte öğle yemeği yiyerek onlarla sohbet etti. Aynı sofrayı paylaşan Vali Sözer, gençlerin eğitim hayatları ve gelecek hedefleri hakkındaki görüşlerini dinledi ve doğrudan görüş alışverişinde bulundu.

