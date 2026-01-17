Vali Uğur Turan’dan köy odaklı mesaj: "Her köy Kırklareli’nin vazgeçilmezidir"

Vali Uğur Turan, Pehlivanköy Yeşilova köyünü ziyaret edip köylerin hizmet ve projelerle destekleneceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:56
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:56
Pehlivanköy Yeşilova ziyaretinde yerinde inceleme

Kırklareli Valisi Uğur Turan, ilçe gezileri kapsamında Pehlivanköy ilçesi Yeşilova köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarete eşi Nihal Turan ve Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ile birlikte katıldı; ziyaret cumartesi günü gerçekleştirildi.

Vali Turan, köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek Yeşilova Köyü Muhtarı’ndan köyün genel durumu, ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla birebir sohbet etti. Ziyarette İl Jandarma Komutanı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İdare ve Denetim İl Müdürü ile ilgili kurum yetkilileri de yer aldı.

Gündemdeki öncelikler ve talepler

Vali Turan, büyük küçük demeden her köyün Kırklareli için önemine vurgu yaparak vatandaşların taleplerini dinledi. Görüşmelerde Aile Yılı çalışmaları, kış tedbirleri, yol ve altyapı hizmetleri, tarımsal üretim, güvenlik, eğitim, sağlık, turizm, enerji ve elektrik yatırımları, sulama ve dere ıslahı, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, çöp toplama hizmetleri, dini ve hayır faaliyetleri, düzensiz göçle mücadele ile sosyal hizmetler gibi çok sayıda konu ele alındı.

Vali Turan yaptığı açıklamada: "Kırklareli Valiliği olarak ilimizin her köşesinde vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz çalışıyoruz. Devam eden ve planlanan projeler köylerimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Vatandaşlarımızdan gelen her talep bizler için yol haritasıdır. Devletimizin tüm imkânlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret sırasında alınan notlar ve vatandaşların ilettiği talepler doğrultusunda köy hizmetlerinin planlanması ve uygulamaya alınması için kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceği belirtildi.

TOPNRI KARESİ

TOPNRI KARESİ

VALİ VATANDAŞTAN GELEN TALEPLERİ NOT ALIRKEN

