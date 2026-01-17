Zonguldak Soğuksu Halk Pazarı Sakin: Fiyatlar Marketlerin Yarısında

Zonguldak Soğuksu Halk Pazarı Sakin Geçti

Soğuk hava ve düşük katılım pazarı etkiledi; fiyatlar marketlerin yaklaşık yarısında

Zonguldak’ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtinde kurulan halk pazarı, soğuk hava ve fiyat artışlarının etkisiyle en sakin günlerinden birini yaşadı.

Pazardaki ürünlerin etiket fiyatları marketlerdeki fiyatların yaklaşık yarı seviyesinde seyretmesine rağmen, vatandaşların pazar yerine ilgisi düşük kaldı.

Kış mevsiminin etkisiyle düşen hava sıcaklıkları pazar alışverişini olumsuz etkiledi. Gün boyu beklenen yoğunluğun oluşmadığı pazar yerinde esnaflar da vatandaşların azlığından dert yandı.

Pazardaki güncel fiyatlar şu şekilde kaydedildi: havuç 30 lira, domates 50 lira, ıspanak 50 lira, marul 40 lira ve brokoli 80 liradan satışa sunuldu.

Mutfakların temel ihtiyacı olan patates 20 lira/kg ve soğan 15 lira olarak alıcı buldu. Pazarın en uygun ürünleri soğan ve patates olarak kayıtlara geçerken, en yüksek fiyatlı ürün brokoli 80 lira oldu.

