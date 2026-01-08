Van Çatak'ta Besicilerin Zorlu Kış Mesaisi

Kar ve soğuklara karşı yazdan depolanan yemlerle mücadele

Van'ın Çatak ilçesinde besiciler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle meraya çıkaramadıkları hayvanlarını saman ve otlarla besliyor.

İlçe kırsalında yaşayan üreticiler, çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının bakımını aksatmıyor. Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ağıllarda bakan besiciler, gün içinde dışarı çıkardıkları hayvanlara kar üzerinde yem veriyor.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Teknecik Mahallesinde günün ilk ışıklarıyla işe koyulan besiciler, sırtlarında ve kızakla taşıdıkları otları karın üzerine sererek, ağılda beklettikleri hayvanlarını bu alana getirip gün boyunca yemliyor.

Besiciler, günde 2 kez dışarıda yem verdikleri hayvanlarını akşam saatlerinde yeniden ağıla götürüyor.

Mikail Çalışkan ise uygulamayı şöyle anlattı: "Koyunlara ot vermek için alanı kardan temizliyorum. Bu sene kar yoğun bir şekilde yağdı. Biraz fazla eziyet çektik ama değdi. Günde 2 kez hayvanları dışarı çıkartıp yem veriyoruz. Zor olsa da bunu yapmak zorundayız" dedi.

VAN'IN ÇATAK İLÇESİNDE VATANDAŞLAR, KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA NEDENİYLE MERAYA ÇIKARAMADIKLARI HAYVANLARINI, YAZIN TOPLAYIP BİRİKTİRDİKLERİ SAMAN VE OTLARLA BESLİYOR.