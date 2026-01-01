DOLAR
Van'da Kar Felaketi: 671 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı; Meteoroloji kuvvetli kar, rüzgar ve çığ uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:48
Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

İlçelere göre kapanan yerleşim yerleri sayısı şu şekilde: Bahçesaray 71, Başkale 13, Çaldıran 71, Çatak 105, Edremit 1, Erciş 163, Gevaş 15, Gürpınar 66, İpekyolu 12, Muradiye 30, Saray 12, Tuşba 35 ve Özalp 52.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olmasının beklendiği belirtilerek, "Yağışların Muş, Bitlis ve Van’ın güney ilçeleri ile Hakkari’de zaman zaman yoğun kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği; rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde daralma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ilçelerinde aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklediklerini vurguladı. Bölgedeki yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu, ayrıca rüzgarın yüksek kesimlerde fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesinin öngörüldüğü belirtilerek tedbir çağrısında bulunuldu.

