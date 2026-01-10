Van'da Soba Üzerinde Demlenen Kış Çayları Yoğun İlgi Görüyor

Van'da soğukların artmasıyla soba üzerinde demlenen kış çaylarına talep yükseldi; ıhlamur, kuşburnu, adaçayı, zencefil ve tarçın öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:01
Soba üzerinde demlenen bitki çaylarına talep arttı

Van'da soğuk kış günlerinin etkisini artırmasıyla birlikte çay evlerine gelen vatandaşlar, klasik siyah çay yerine soba üzerinde demlenen kış çaylarını tercih ediyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü kentte, bağışıklık sistemini desteklediği bilinen kış çaylarına ilgi artarken, özellikle soba üzerinde demlenen bitki çayları yoğun talep görüyor.

Öne çıkan bitkiler: Ihlamur, kuşburnu, adaçayı, zencefil, tarçın, havlıcan, karabiber ve hatmi çiçeği.

İşletme sahibi Hakan Ertaş İHA muhabirine yaptığı açıklamada: "Yaklaşık 25 çeşit bitkinin yer aldığı kış çaylarımızda tarçın, havlıcan, karabiber, kuşburnu, ıhlamur ve hatmi çiçeği gibi ürünler bulunuyor. Hastalanmadan önce kış çaylarını öneriyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalansalar bile hastalığı daha çabuk atlatıyorlar. İçerisindeki ürünlerden dolayı aroması da oldukça güzel"

