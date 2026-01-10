Van'da soba üzerinde demlenen kış çaylarına talep artıyor

Van'da soğuklarda çay evlerine gelenler, bağışıklığı destekleyen ve soba üzerinde demlenen kış çaylarını tercih ediyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:21
Sıcak aromalar, soğuk havada çayevlerinin tercihi oldu

Van’da soğuk kış günlerinin etkisini artırmasıyla birlikte çay evlerine gelen vatandaşlar, klasik siyah çay yerine soba üzerinde demlenen kış çaylarını tercih etmeye başladı.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü kentte, bağışıklık sistemini desteklediği bilinen kış çaylarına ilgi artarken; ıhlamur, kuşburnu, adaçayı, zencefil ve tarçın gibi bitkiler ön plana çıkıyor. Özellikle soba üzerinde demlenen bitki çayları vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

İHA muhabirine konuşan işletme sahibi Hakan Ertaş, Van’da kış aylarının oldukça çetin geçtiğini belirterek, bu nedenle vatandaşların yoğun şekilde kış çaylarına yöneldiğini söyledi. Ertaş, "Yaklaşık 25 çeşit bitkinin yer aldığı kış çaylarımızda tarçın, havlıcan, karabiber, kuşburnu, ıhlamur ve hatmi çiçeği gibi ürünler bulunuyor. Hastalanmadan önce kış çaylarını öneriyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalansalar bile hastalığı daha çabuk atlatıyorlar. İçerisindeki ürünlerden dolayı aroması da oldukça güzel" dedi.

Çayevleri, hem lezzet hem de sağlık faydası sunan bu karışımları soğuk mevsimde müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

