Van Gölü'nde Kilometrelerce Köpüklenme Tatvan'da Havadan Görüntülendi

Van Gölü'nün Tatvan açıklarında oluşan kilometrelerce köpüklenme havadan görüntülendi; uzmanlar alkali yapının ve rüzgârların etkisiyle meydana geldiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:49
Alkali yapı ve rüzgâr etkisiyle oluştuğu belirtildi

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü yüzeyinde, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Adabağ köyü açıklarında oluşan köpüklenme havadan görüntülendi. Görüntüleri akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Veysel Akşahin kaydetti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, köpüklenmenin özellikle bu dönemdeki yoğun rüzgârlarla yüzey ve dip sularının yer değiştirmesi sonucu oluştuğunu açıkladı.

Akkuş, gölün altındaki karbonatça zengin suyunun yüzeye doğru hareket etmesi ve rüzgârın etkisiyle köpürmeler meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi: 'Van Gölü 3 bin 712 kilometre karelik yüzey alanı ile ülkemizin en büyük gölü. pH seviyesi 9.2 civarında ve tuzluluk binde 21 düzeyinde. Bu özellikleriyle göl, dünyanın en büyük sodalı göllerinden biridir.'

Akkuş, alkali karaktere sahip göllerin köpürmeye daha yatkın olduğunu vurgulayarak, 'Rüzgârla beraber yüzey suları ile dip suları yer değiştiriyor; alttaki karbonatça zengin su yüzeye çıkıyor. Yüzey plankton ve organik madde açısından zenginleşince köpüklenme ortaya çıkıyor' dedi.

Uzman, bu tür görüntüleri hemen kirlilikle ilişkilendirmenin doğru olmayacağını ifade ederek, Van Gölü'nün özel ekosistemini ve yerel halk için görsel bir zenginlik sunduğunu sözlerine ekledi.

Köpükler rüzgâr ve ana akıntı hatlarıyla birlikte bir alana toplanıp akıntı yönünde hareket ediyor; fotoğrafçılar için benzersiz kareler oluşturuyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

