Van Gölü'nde Kilometrelerce Köpüklenme: Tatvan'da İlginç Görüntüler

Van Gölü'nün Tatvan açıklarında alkali yapısı nedeniyle oluşan kilometrelerce köpüklenme görüntülendi; uzmanlar bunun doğal bir ekosistem olayı olduğunu belirtiyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:39
Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü yüzeyinde oluşan köpüklenme, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Adabağ köyü açıklarında kilometrelerce uzunlukta beyaz tabakalar halinde görüldü. Görüntüler, akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Veysel Akşahin tarafından kaydedildi.

Uzman değerlendirmesi: Rüzgâr ve su katmanlarının yer değiştirmesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversite (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, köpüklenmeyi rüzgâr etkisiyle yüzey ve dip sularının yer değiştirmesine bağladı ve durumu doğal bir ekosistem olayı olarak açıkladı.

Van Gölü'nün özellikleri ve köpüklenmeye yatkınlığı, bölgedeki ilginç görüntülerin oluşmasında etkili oldu.

Van Gölü 3 bin 712 kilometre karelik yüzey alanı ile beraber ülkemizin en büyük gölü ve sahip olmuş olduğu su kalite kriterleri olaraktan özel bir ekosistem. Yani pH seviyesi 9.2’lerde, tuzluluk ise binde 21’lerde. pH seviyesinin yüksek oluşuyla beraber aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölünü oluşturuyor. Alkali karaktere sahip olan Van Gölü’nün son günlerde Tatvan tarafında kıyıya yakın bölgelerinde köpüklenme olduğunu gösteren görüntüler görüyoruz. Yani adeta gölün yüzeyi kar yağmış gibi köpük öbeklerinden oluşuyor. Öncelikle alkali karakterdeki göller köpürmeye daha yatkın konumda bulunuyorlar. Özellikle rüzgârların yoğun olduğu bu dönemde rüzgârlarla beraber yüzey suları ile dip suları, dip suları kıyıya yakın yerlerde yer değiştiriyor. Yani alttaki karbonatça zengin su yüzeye doğru hareket ediyor. Yüzey daha planktonlarca yoğun, organik madde yüzeye geliyor ve Van Gölü’nün yüzeyinde biz köpürmeler olduğunu görüyoruz. Bu tip durumları hemen kirlilikle veya olumsuz bir durumla bağdaştırmak aslında doğru değil. Bu durum aslında Van Gölü’nün bize ne kadar özel bir ekosistem olduğunu gösteriyor. Alkali karakteriyle beraber Van Gölü adeta kıyıdaki insanlara görsel bir şölen oluşturuyor. Rüzgarla beraber dalgalar ortaya çıkıyor ve su köpürmeye başlıyor. Köpüren su ana akıntı hatlarıyla beraber hepsi birden bir alana toplanıyor ve akıntı yönünde harekete başlıyor. Bu elbette ki fotoğrafçılar ya da dron çekimi yapan insanlar için bulunmaz fırsatlardan birisi. İşte bu Van Gölü’nün ne kadar özel bir ekosistem olduğunun göstergelerinden birisi dedi.

Not: Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometre karelik yüzey alanı, pH 9.2 ve tuzluluk binde 21 değerleri nedeniyle köpüklenmeye yatkın olduğu uzmanlarca vurgulanıyor.

Van Gölü yüzeyinde ilginç görüntü şaşırttı

Van Gölü yüzeyinde ilginç görüntü şaşırttı

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

