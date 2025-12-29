DOLAR
Van tarihi camileri karla beyaz gelinliğini giydi: Hüsrev Paşa ve Horhor'da görsel şölen

Van'da dün akşam başlayan yoğun kar, Hüsrev Paşa Camii ve Horhor Camii'ni beyaza bürüyerek tarihi mekanlarda huzurlu bir görsel şölen oluşturdu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:00
Şehir simgeleri kar altında eşsiz bir manzara oluşturdu

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, Van'ın tarihi dokusunu sakin ve huzurlu bir beyaz örtüyle kapladı. Van Kalesi güneyinde yer alan ve bölgenin en önemli eserlerinden biri sayılan Hüsrev Paşa Camii ile hemen yanındaki Horhor Camii, karla kaplanan silüetleriyle dikkat çekti.

Mimar Sinan’ın Van’daki tek eseri olma özelliğini taşıyan Hüsrev Paşa Camii'nin kubbe ve avlusu beyazla örtülürken, taş işçiliği karın kontrastıyla daha da belirginleşti. Horhor Camii ise çevresindeki sokaklarla birlikte sakin, huzurlu bir atmosfere büründü.

Osmanlı döneminin önemli eserleri arasında yer alan bu tarihi yapılar, kar örtüsüyle geçmişle bugünü buluşturan bir görsel şölen sundu. Ortaya çıkan manzaralar, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları tarafından ilgiyle izlendi; kışın zarafeti, Van'ın kültürel mirasına ayrı bir estetik kattı.

Hüsrev Paşa Camii ve Horhor Camii'nde oluşan bu görüntüler, kentin tarih ve doğa unsurlarının birleştiği etkileyici kareler olarak kayda geçti.

