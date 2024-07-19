Vantilatörden valiz setine hepsi geliyor! ŞOK 20 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Türkiye'nin uygun fiyata ürün satan market zincirlerinden ŞOK, 20 Temmuz 2024 tarihli son ürün kataloğunu internet sitesinden yayınladı. ŞOK market zincirinin ürün çeşitliliği ve fiyatları vatandaşların ilgisini çekti.

ŞOK'un 20 Temmuz 2024 Güncel ürün kataloğu alışverişlerini uygun fiyata yapmak isteyenler tarafından incelemeye alındı. ŞOK Market zinciri her hafta yayınladığı çeşitli indirimlerle ses getirmeye devam ederken, ŞOK Market'te indirimli ürünler raflarda yerini almaya başladı. ŞOK market zincirinin yayınladığı indirim bilgilerine bakarsanız bilgisayar, vantilatör, dolap gibi birçok ürünün uygun fiyatlarla mağazalarda bulunduğunu göreceksiniz. Bu arada ŞOK'un 20 Temmuz 2024 itibarıyla güncel ürün kataloğu şöyle:











