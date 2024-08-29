Vedat Şahin: Sinema Makinistliği Hayatının Ayrılmaz Bir Parçası

40 Yıllık Sinema Makinistlik Serüveni

Sinemaya küçük yaşlarda meşrubat satarak adım atan Vedat Şahin, yaklaşık 40 yıl boyunca sinemalarda makinistlik yaptı. 67 yaşındaki Şahin, geçtiğimiz haftalarda kapanan Kızılırmak Sineması’nda son kez iş başındaydı.

Çocukluk Tutkusu

Makinistliğe Batı Sineması’nda başlayan Şahin, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için uzun bir yol kat etti. Mesleğine yönelik tutkusunu, “Ben sinema makinesini merak ediyordum. Nasıl film oynanıyor, nasıl takılıyor, nasıl başlıyor, nasıl geçiyor gibi.” sözleriyle ifade etti.

İlk Deneyim

12 yaşında açık hava sinemasında meşrubat satmaya başladığını belirten Vedat Şahin, oradaki makiniste “Ben de çalışmak istiyorum” dediğinde aldığı yanıtı “Sen daha küçüksün, ben seni sinemaya alayım, film oynayınca gel bakarsın” şeklinde aktardı. Böylece makinistlik hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşmış oldu.

Mesleki Gelişim ve Eğitim

Askerlik sonrası makinistliğe dönen Şahin, “Piyasayla tanıştım, makinistler derneği toplantılarına katıldım.” diyerek bu süreçte kazandığı deneyimlerini anlattı. 2002 yılında Kızılırmak Sineması’nda çalışan Şahin, burada 12 yıl boyunca görev yaptı.

Aile Gibi Sinefollowıcılar

Zamanla sinema izleyicileriyle iyi bir bağ kurduklarını vurgulayan Vedat Şahin, “Biz seyircilerimizle aile gibi olmuştuk.” ifadesini kullandı. Sinemanın sosyalleşme için önemli bir yer olduğunu belirtti.

Dijital Değişim ve Tercihleri

Şahin, dijital sinema ile 35 mm makineleri arasındaki farkları da paylaştı: “Dijitalde her şeyi cihaz yapıyor. Ama ben 35 mm makineleri tercih ederim.” dedi. Aynı zamanda, Kovid-19 döneminde sinemayı ne kadar özlediğini de ifade etti.

Mesleğin Sonu ve Gelecek Planları

Mesleğinin sonuna geldiğini belirten Vedat Şahin, “Artık dinleneceğim. Sinemadan hiçbir zaman kopmam ama artık hayatıma seyirci olarak devam etmek isterim.” diyerek sinema dünyasından tamamen ayrılmadığını belli etti.