Vevçani Karnavalı Değişik Kostümlerle Renkleniyor

Kuzey Makedonya'da Vevçani Karnavalı Başladı

Kuzey Makedonya'nın güneybatısında yer alan Vevçani Belediyesinde her yıl düzenlenen Vevçani Karnavalı, 14 asırlık geçmişiyle bu yıl da coşku dolu anlara ev sahipliği yapıyor. Karnaval, 13-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Renkli Kostümler ve İlginç Maskeler

Karnavala katılan köy sakinleri, ilginç maske ve kostümlerle yürüyüş yaparak göz alıcı bir atmosfer yaratıyor. Kullanılan maskeler ve kostümler, Kuzey Makedonya, bölge ve dünya genelinde 2024 yılında meydana gelen önemli olayları ve gündemdeki konuları yansıtmakta.

Bağış Toplama Geleneği

Karnavalın ana maskotları olan damat ve gelin, köydeki evleri ziyaret ederek bağış toplama geleneğini sürdürüyor. Bu yılki etkinlikte, yerel halkın destekleriyle çeşitli yardımlar toplanması hedefleniyor.

Dünya Karnaval Kentleri Üyesi

Vevçani, karnavalıyla Dünya Karnaval Kentleri Birliği’ne üye bir belediye olarak bilinmekte. Karnaval, yarın sona erecek ve katılımcılarına eşsiz anlar yaşatmaya devam edecek.