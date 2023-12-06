Yağ bağlamış aspiratörü temizlemenin pratik yolu! Bir kez sıkınca içindeki tüm yağı akıtıyor

Bu yöntemlerle aspiratörlerinizi kolaylıkla temizleyebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ YÖNTEMLERİ

Mutfakta en çok yağ çeken alanlardan biri olan aspiratörlerin uzun ömürlü kullanılması için düzenli şekilde temizliğinin yapılması önemlidir. Evde yapılan yemeklerin bütün yağlarını çeken aspiratörlerin en inatçı lekeleri de yağlar oluyor. Aspiratör temizliği yaparken ilk olarak yüzeyini daha sonra filtresini temizlemeniz gerekiyor. Yüzey temizliği yapmak için mikrofiber bir temizlik bezini nemlendirerek temizlik maddesiyle ovalayarak temizleyebilirsiniz. Aspiratör filtresi temizliği ise daha detaylı olduğu için ilk olarak filtresini çıkarmanız gerekiyor.





Filtre çıkarıldıktan sonra ilk olarak kirlerin ve yağların yumuşatılması gerekiyor. Eğer aspiratör filtreniz metal bir ızgaraysa bulaşık makinesine atarak kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Ancak aspiratör filtrenizi uzun süre sıcak suda tutarsanız yıpranmasına sebep olacağı için uzun süre bulaşık makinesinde de tutmamanız gerekiyor. Beyaz sirke ve karbonat kullanarak aspiratör filtresi temizliği yapabilirsiniz. İlk olarak bir kap içine 1 bardak beyaz sirke koyulur ve iki yemek kaşığı karbonat eklenerek karıştırılır. Macun kıvamına gelen karışım bulaşık süngeri yardımıyla filtreye sürülür ve ovalanarak temizlenir. Bu şekilde aspiratör filtresi parlak görünür ve dakikalar içinde bütün inatçı lekelerden kurtulabilirsiniz.