Yağmurlu havalarda tek başınıza yapabileceğiniz 10 aktivite! Toprak kokusuyla karışıp gününüzü keyiflendirecek

- Balkabağı tarifleri deneyin. Kurabiye, kek, çorba vb. lezzetlerini mümkün olduğunca çeşitlendirmeye çalışın.

- Biraz sıcak çikolata yapın, ormanda yürüyün ve sonbaharın kokularını, dokularını ve havasını içinize çekin.

- Çocukken çok sevdiğiniz çizgi filmi izleyin ve eğer hoşunuza giderse sevincinizi ılık sütle kutlayın.

- Tiyatro, sinema, konserler… Şehrinizdeki kültürel ve sanatsal etkinliklere katılın.

- Yeni çalma listeleri oluşturun ve ilginizi çeken podcast'leri toplayın.

- Turşu yapın, salça ve domates sosu hazırlayın ve kış için dondurucuda saklayın.

- Evde sıcak şarap yapın. Bol karanfil ile tarçın ile evinizin her yerinde tatlı bir koku tutun.

- Dışarıda bir yürüyüşe çıkalım. Kuru yaprakların çıtırdamalarını dinleyin.





- Sonbahar ve kış için mükemmel sıcak içecek tarifleri hazırlayın.

- Marshmallow kızartın. Kamp ateşiniz yoksa ocakta da deneyebilirsiniz.

- Yeni saksı bitkileri dikin. Hızlı büyüyen sebzeler ve rengarenk çiçekler ekmeyi deneyin.

- Korku filmleriyle dolu bir gecenin tadını çıkarın. Sakin bir atmosfer yaratın.

- Bir spa günü belirleyin. Evde bir SPA ortamı yaratın veya uzman bir merkeze gidin.

- Hurda kağıttan bir uçak yapın ve onu içeride veya dışarıda uçurun.

- Ev kitiyle hoş kokulu mumlar mumlar yapın.

- Bir karaoke gecesi planlayarak yeteneğinizi sergilemekten korkmayın.





- Yıldız banyosu yapın. Mükemmel noktayı seçin ve geceleri yıldızlara bakmak için özel bir zaman yaratın.

- Sonbahar renklerini kullanarak doğal bir manzara çizmeyi deneyin.

- Daha önce hiç gitmediğimiz bir şehir müzesine gidin.

- Mantar toplamaya gidelim. Gün batımını veya gün doğumunu fotoğraflayın.

- Elma reçeli hazırlayın.

- Mahallenizde birkaç fidan dikin ve yeşillendirme faaliyetlerine katılın.

- Gönüllü projelere katılın.

- Kitaplarınızı gözden geçirin ve bağışlayabileceğiniz şeyleri bir kenara bırakın.

- Nostaljik ürünler satan mağazalara bir göz atın.

- Adaçayı ve defne yaprağını yakmak negatif enerjiyi yok eder.

- Çam kozalakları toplayın, renklendirin ve dekorasyon olarak kullanın.





"Yapılacaklar Listesi"ni hazırlayın.

- Alışverişe gidin.

- Yabancı dillerdeki temel konuşma ifadelerini öğrenin.

- Telefonunuzda/tabletinizde/bilgisayarınızda istenmeyen dosya, fotoğraf, belge vb. Her şeyi temizleyin.

- Kaydedilen sosyal medya gönderilerinizi ve ekran görüntülerinizi inceleyin.

- Yeni yılda sabırsızlıkla beklediklerinizin bir listesini yapın. Gelecek tatil rotanızı planlayın ve seyahat etmek istediğiniz şehirleri araştırın.

- Bir vizyon panosu hazırlayın ve hayallerinizi ve hedeflerinizi nce ayrıntısına kadar detaylandırmak için mümkün olduğunca ayrıntılı hale getirin.

- Yeni yıl hediyelerinin bir listesini hazırlayın. Ayrıca bazı ev yapımı hediye fikirleri de ekleyin.

Yılbaşı gecesi planı yapın.

- içbir şey yapmayacağınız bir gün planlayın ve günü sadece dinlenerek ve evin en sevdiğiniz köşesinde vakit geçirerek sonlandırın.