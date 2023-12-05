Yağmurlu havalarda tek başınıza yapabileceğiniz 10 aktivite! Toprak kokusuyla karışıp gününüzü keyiflendirecek
Sakin sonbahar havası, rengarenk sonbahar yaprakları, yağmur sesi ve toprak kokusuyla bu mevsim, ister tek başınıza ister sevdiklerinizle birlikte eğlenmek için pek çok fırsat sunmakta. Bunaltıcı sıcaklar geride kalmış, kışın dondurucu soğuğu henüz gelmemiş olsa da evde ve dışarıda bize keyif verecek pek çok aktivite bulunmaktadır. Bu güzel sezonu en iyi şekilde değerlendirmek ve kendinizle, arkadaşlarınızla, ailenizle veya partnerinizle eğlenmek istiyorsanız bu listeye göz atın. İşte sonbaharın tadını doyasıya çıkarabileceğiniz bazı aktiviteler.
- Balkabağı tarifleri deneyin. Kurabiye, kek, çorba vb. lezzetlerini mümkün olduğunca çeşitlendirmeye çalışın.
- Biraz sıcak çikolata yapın, ormanda yürüyün ve sonbaharın kokularını, dokularını ve havasını içinize çekin.
- Çocukken çok sevdiğiniz çizgi filmi izleyin ve eğer hoşunuza giderse sevincinizi ılık sütle kutlayın.
- Tiyatro, sinema, konserler… Şehrinizdeki kültürel ve sanatsal etkinliklere katılın.
- Yeni çalma listeleri oluşturun ve ilginizi çeken podcast'leri toplayın.
- Turşu yapın, salça ve domates sosu hazırlayın ve kış için dondurucuda saklayın.
- Evde sıcak şarap yapın. Bol karanfil ile tarçın ile evinizin her yerinde tatlı bir koku tutun.
- Dışarıda bir yürüyüşe çıkalım. Kuru yaprakların çıtırdamalarını dinleyin.
- Sonbahar ve kış için mükemmel sıcak içecek tarifleri hazırlayın.
- Marshmallow kızartın. Kamp ateşiniz yoksa ocakta da deneyebilirsiniz.
- Yeni saksı bitkileri dikin. Hızlı büyüyen sebzeler ve rengarenk çiçekler ekmeyi deneyin.
- Korku filmleriyle dolu bir gecenin tadını çıkarın. Sakin bir atmosfer yaratın.
- Bir spa günü belirleyin. Evde bir SPA ortamı yaratın veya uzman bir merkeze gidin.
- Hurda kağıttan bir uçak yapın ve onu içeride veya dışarıda uçurun.
- Ev kitiyle hoş kokulu mumlar mumlar yapın.
- Bir karaoke gecesi planlayarak yeteneğinizi sergilemekten korkmayın.
- Yıldız banyosu yapın. Mükemmel noktayı seçin ve geceleri yıldızlara bakmak için özel bir zaman yaratın.
- Sonbahar renklerini kullanarak doğal bir manzara çizmeyi deneyin.
- Daha önce hiç gitmediğimiz bir şehir müzesine gidin.
- Mantar toplamaya gidelim. Gün batımını veya gün doğumunu fotoğraflayın.
- Elma reçeli hazırlayın.
- Mahallenizde birkaç fidan dikin ve yeşillendirme faaliyetlerine katılın.
- Gönüllü projelere katılın.
- Kitaplarınızı gözden geçirin ve bağışlayabileceğiniz şeyleri bir kenara bırakın.
- Nostaljik ürünler satan mağazalara bir göz atın.
- Adaçayı ve defne yaprağını yakmak negatif enerjiyi yok eder.
- Çam kozalakları toplayın, renklendirin ve dekorasyon olarak kullanın.
"Yapılacaklar Listesi"ni hazırlayın.
- Alışverişe gidin.
- Yabancı dillerdeki temel konuşma ifadelerini öğrenin.
- Telefonunuzda/tabletinizde/bilgisayarınızda istenmeyen dosya, fotoğraf, belge vb. Her şeyi temizleyin.
- Kaydedilen sosyal medya gönderilerinizi ve ekran görüntülerinizi inceleyin.
- Yeni yılda sabırsızlıkla beklediklerinizin bir listesini yapın. Gelecek tatil rotanızı planlayın ve seyahat etmek istediğiniz şehirleri araştırın.
- Bir vizyon panosu hazırlayın ve hayallerinizi ve hedeflerinizi nce ayrıntısına kadar detaylandırmak için mümkün olduğunca ayrıntılı hale getirin.
- Yeni yıl hediyelerinin bir listesini hazırlayın. Ayrıca bazı ev yapımı hediye fikirleri de ekleyin.
Yılbaşı gecesi planı yapın.
- içbir şey yapmayacağınız bir gün planlayın ve günü sadece dinlenerek ve evin en sevdiğiniz köşesinde vakit geçirerek sonlandırın.