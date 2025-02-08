Yalnızçam Kayak Merkezi Sezon Açılışını Gerçekleştirdi

Yalnızçam Kayak Merkezi Sezonunu Açtı

Ardahan'da kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından Yalnızçam Kayak Merkezi, sezonu açarak misafirlerini ağırlamaya başladı. Vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı.

Kayak Merkezi Müdürü'nden Açıklama

Kayak Merkezi Müdürü Hükümdar Baydar, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından sezonu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Baydar, merkezin Ardahan ve çevre iller için önemli bir etkinlik alanı olduğunu ifade ederek, "Bundan sonra vatandaşlarımızı, kayakseverleri buraya bekliyoruz. Güzel bir ortam var, bunun değerlendirilmesini istiyoruz." dedi.

Vatandaşların Kayak Keyfi

Vatandaşlardan Gürhan Karabağ, günlerdir açılışını bekledikleri merkezde kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını dile getirdi. Kayak tutkunları için Yalnızçam, kış sporlarına olan ilgiyi artırmaya devam ediyor.