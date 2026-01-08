Yalova'da Şiddetli Fırtına: Vinçler ve Konteynerler Devrildi

Yalova'yı etkisi altına alan fırtınada çatılar, ağaçlar ve bir vinç devrildi; tersanelerde konteynerler uçtu. Valilik 12.00 - 22.00 arası motosiklet ve scooter yasağı getirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:46
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:46
Yalova'da Şiddetli Fırtına: Vinçler ve Konteynerler Devrildi

Yalova'da Şiddetli Fırtına: Vinçler ve Konteynerler Devrildi

Şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi

Yalova kent genelini etkisi altına alan şiddetli fırtına, şehirde yaşamı olumsuz etkiledi. Çatılar havaya uçtu, çok sayıda ağaç şiddetli rüzgara direnemeyerek devrildi.

Özellikle tersane bölgesinde etkisini gösteren fırtınada, Altınova İlçesi tersaneler bölgesinde bir vinç devrildi. Yine aynı bölgede konteynerler kağıt gibi havalandı ve çevrede geniş çaplı hasar oluştu.

Güvenlik önlemi olarak Yalova Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kısıtlamalar getirdi. Buna göre 12.00 - 22.00 saatleri arasında motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı.

Şiddetli fırtınada vinçler böyle devrildi

Şiddetli fırtınada vinçler böyle devrildi

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta İtfaiye, Kar Engelini Aşarak İki Kişiyi 500 Metre Taşıdı
2
Karaman'da Fırtına Kamyoneti Devrildi: Römork Karşı Şeride Fırladı
3
Edirne’de Fırtına: Saatte 60 Kilometre Hızla Ağaçlar Devrildi
4
Yıllık 21 milyon 200 bin gıda analizi: 'Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar analiz yükü yok'
5
Balıkesir'de Fırtına: Burhaniye'de Deniz Kabardı, Yazlıklar Sular Altında
6
Elazığ TSO Başkanı Alan 42 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkeziyle Toplantı Yaptı
7
Konya'da Kum Fırtınası Trafiği Aksatıyor: Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu Etkileniyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları