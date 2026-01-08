Yalova'da Şiddetli Fırtına: Vinçler ve Konteynerler Devrildi

Şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi

Yalova kent genelini etkisi altına alan şiddetli fırtına, şehirde yaşamı olumsuz etkiledi. Çatılar havaya uçtu, çok sayıda ağaç şiddetli rüzgara direnemeyerek devrildi.

Özellikle tersane bölgesinde etkisini gösteren fırtınada, Altınova İlçesi tersaneler bölgesinde bir vinç devrildi. Yine aynı bölgede konteynerler kağıt gibi havalandı ve çevrede geniş çaplı hasar oluştu.

Güvenlik önlemi olarak Yalova Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kısıtlamalar getirdi. Buna göre 12.00 - 22.00 saatleri arasında motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı.

Şiddetli fırtınada vinçler böyle devrildi