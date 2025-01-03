Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Yapı Kredi'nin 2025 İlk Müjdesi: 2500 TL Kazandıran Kampanya

2025 yılına yeni avantajlarla girmeye hazırlanan vatandaşlar, bankaların sunduğu kampanyaları daha yakından takip ediyor. Özellikle yüksek enflasyon karşısında maaşların eridiği bu zorlu günlerde, bankaların sunduğu ek ödemeler ve geri iadeler hayat kurtarıcı bir nitelik taşıyor.

Yapı Kredi'den Yeni Yıla Özel Kampanya

Ocak ayında başlatılan Yapı Kredi Kampanyası ile yeni müşterilere 2500 TL’ye varan ek ödeme imkanı sunuluyor. Bu kampanya, Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilen araç alım ve satım işlemlerinde büyük avantajlar sağlıyor.

Kampanya Süresi ve Ayrıntıları

23 Aralık 2024 - 23 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, yeni müşteri olanlar 2.500 TL puan kazanma fırsatına sahip. Müşterilerin, Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden "ARAC2500" kampanya kodunu kullanarak ikinci el araç alım veya satım işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin aklında bulundurması gereken önemli noktalar mevcut. İlk olarak, kampanya kodunun "ARAC2500" olarak belirtilmesi şart. Ayrıca, Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden müşteri olma adımını eksiksiz tamamlamış olmak da gerekmekte.

Ödüllendirme Şartları

Taraflardan yalnızca biri yeni Yapı Kredi müşterisi olduğu takdirde, yalnızca o yeni müşteriye ödüllendirme yapılacak. Eğer her iki taraf da yeni Yapı Kredi müşterisi olursa, her birine 2.500 TL puan verilecektir.