Yarım gün çalışan ayda 18.000 TL alıyor! Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

Kanun, annelerin doğumdan sonra altı aya kadar yarı zamanlı çalışma ve tam ücret alma hakkına sahip olduğunu öngörüyor. Buna göre Doğum izninin bitiminde İşkur'a kaydolan anneler bu haktan yararlanabilir. İŞKUR'a başvuru yapan anneler ne kadar destek ödemesi alabilir. İşte detaylar...







YARIM GÜN ÇALIŞANA MÜJDE! İŞKUR’DAN AYLIK 18 BİN TL DESTEK! NASIL BAŞVURULUR?

Yarı zamanlı çalışabilme olanağı, annelerin mesleki yaşamları ile annelik sorumluluklarını uzlaştırmalarına olanak tanıyan önemli bir düzenlemedir. Doğum izninden sonra anneler işverenle kısmi süreli iş sözleşmesi imzalayarak işe dönebilirler. Bu durumda anneler işveren maaşının yarısını alırken, İŞKUR çalışma dışı zamanlar için toplam asgari ücret üzerinden bir miktar ödüyor. Bu hüküm özellikle asgari ücretle çalışan annelere önemli bir maddi destek sağlıyor.

Türkiye'de sosyal sigorta kapsamındaki annelerin doğum sonrası dönemde iş ve aile yaşamını uzlaştırması adına önemli bir adım atıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SSK) önerdiği yeni düzenlemeyle annelere, doğum izninden sonra yarı zamanlı çalışma ve tam maaş alma olanağı sunuluyor. Bu yeni uygulama, annelerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesine olanak tanıyor ve aile ekonomisine katkı sağlamalarını kolaylaştırıyor. İşte bu konuyla ilgili detaylar ve daha fazlası haberimizde…

DOĞUM SONRASI YARIM GÜN ÇALIŞMA İMKÂNI

Annelere yönelik bu yeni kural çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Böylece analık izninin bitiminden sonra birinci çocuğa 60 gün, ikinci çocuğa 120 gün, üçüncü çocuğa ise 180 gün yarı zamanlı çalışma imkânı sağlanıyor. Çoklu doğumlar ve engelli çocuğu olan anneler için bu süre sınırı artacaktır.

ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Anneler yarı zamanlı çalıştıklarında maaşlarının yarısını işverenden alırken, asgari ücret üzerinden hesaplanan kısmi çalışma ödeneği İŞKUR tarafından ödeniyor. Bu yardımın miktarı, annenin aldığı maaşa bakılmaksızın toplam günlük asgari ücret üzerinden hesaplanır. İŞKUR bu süreçte annelere her yarım aylık çalışma karşılığında toplam asgari ücret üzerinden 15 günlük tazminat ödüyor.

YARI ZAMANLI ÇALIŞAN ANNELER NE KADAR KAZANIYOR?

Yarı zamanlı çalışma programından yararlanan annelere İŞKUR'dan kayıt vergisi düşülerek aylık 9.925,34 TL ödeme yapılacak. Asgari ücretli bir anne, bu ödemenin yanı sıra işvereninden de aylık 8.501,06 TL alıyor. Böylece yarı zamanlı çalışan bir anne aylık en az 18.426,40 TL gelir elde edebiliyor.

NASIL YARARLANILIR?

Kısmi süreli çalışma hakkından yararlanmak isteyen annelerin, doğum izninin bitiminden sonra bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu koşullar arasında doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemek, haftalık çalışma süresinin yarısında fiilen çalışmak ve doğum izninin bitiminden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak yer alıyor.