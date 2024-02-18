Yaş ve KPSS şartını sağlayanlara AFAD kapıları açıldı! Dolgun maaşlı iş fırsatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İçişleri Bakanlığı bünyesinde 23 memur alımı için başvuruların sürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bu alımlar kapsamında 15 Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı ile 8 Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı pozisyonuna personel alımı gerçekleştirilecek.

Adayların başvuruda bulunabilmeleri için belirli şartları karşılamaları gerekiyor. Genel şartlar arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na uygunluk, 35 yaş sınırları (01.01.1989 tarihinden sonra doğanlar), askerlik durumu, sağlık koşulları, giriş sınavına katılım şartları yer alıyor. Başvurular, 12 Şubat ile 21 Şubat 2024 tarihleri arasında, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek.





AFAD, bu alımlarla kamu personeli ihtiyacını karşılamayı hedeflerken, adaylardan Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmaları bekleniyor. Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilere ise AFAD'ın resmi internet sitesinden ulaşılabileceği belirtiliyor.

Adaylar, başvurularını belirtilen tarihler içinde online platform üzerinden gerçekleştirebilecek ve ilgili pozisyonlara atanabilmek için gerekli olan kriterlere uyum sağlamaları gerekecek. AFAD'ın yürüttüğü bu memur alımı, nitelikli adaylara yeni bir kariyer kapısı açma fırsatı sunuyor.