Yataklardaki sarı lekelerden kurtulmanın pratik formülü! Bu karışımla ilk silişte etki ediyor

Yataklarınızdaki sarı lekelerden şikayetçiyseniz bu yöntemi mutlaka deneyin! Tüm detaylar haberimizde.

Yataklardaki sarı lekelerden kurtulmanın pratik formülü! Bu karışımla ilk silişte etki ediyor
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Bu yöntem yataklardaki sarı lekeleri dakikalar içinde geçiriyor! Hazırlanışı çok kolay! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YATAKLARDAKİ SARI LEKELERDEN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Yataklarda zamanla oluşan sarı lekeler günlük hayatı epey zorlayabiliyor. Sarı lekelerden kurtulmak için çok basit bir karışım var. İhtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 bardak hidrojen peroksit, yarım bardak sirke, yarım bardak boraks, yarım bardak çamaşır deterjanı. İlk olarak yastıklar ve yatak çamaşır makinesine koyulur ve suda bekletme özelliği aktif edilir. Çamaşır makinesinde suda bekletme özelliği bulunmuyorsa bir leğenin içine sirke ve hidrojen peroksit karışımı yaparak bekletebilirsiniz. 

yataklardaki sarı lekelerden kurtulma yöntemleri

Hidrojen peroksit doğal bir beyazlatıcı olduğu için makinenin içine önceden ölçülen hidrojen peroksit ve sirke eklenir. Yastıklar ve yatak bu karışımla birkaç saat bekletilir. Bekledikten sonra önceden ölçülen çamaşır deterjanı ve boraks makineye eklenir. Makinede ön yıkamalı uzun bir program seçilir ve yastık ve yatak yıkanır. Çamaşır makinesi bittikten sonra kurutma makinesinde düşük ısıda kurutulabilir. Kurutma makinesi yoksa balkonda kurutulabilir. Bu işlemlerle yastık ve yorganlarınızın renginin ne kadar beyazladığını göreceksiniz. İşlemi birkaç kez daha tekrar edebilirsiniz. Yastık ve yatak temizliği düzenli olarak yapılırsa sararma olmaz. Hidrojen peroksit ve sirke malzemeleri doğal bir temizlik yöntemi olduğu için ölçülü şekilde kullanılması önemlidir. Çamaşır ve kurutma makinesini talimatlara uygun kullanmak eşyaların da ömrünü uzatır. 

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