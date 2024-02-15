Yay burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Yaylar ve Yükselen Yaylar 19-25 Şubat haftalık burç yorumu

Duygu Demir: Sevgili Yaylar ve Yükselen Yaylar, bu hafta Venüs ve Mars kova burcunda birlikte ilerliyor. Bu da sizin için iletişim, seyahat, yakın çevre ve sosyal medya alanlarında hareketlilik ve heyecan anlamına geliyor. Bu alanlarda yeni tanışmalar, flörtler, projeler, alışverişler ve konuşmalar yaşayabilirsiniz. Yakınlarınızla olan ilişkilerinizde de güzellikler olabilir.

Ev ve Aile Hayatınız

Bu haftanın diğer önemli gökyüzü hareketi ise güneşin pazartesi günü balık burcuna geçmesi. Bu da sizin ev, yuva, aile ve hane alanınızı aydınlatıyor. Bu alanda daha fazla ilgi ve sorumluluk duyabilirsiniz. Evle ilgili güzelleştirme, dekorasyon, tadilat gibi işler yapabilirsiniz. Aile büyükleriyle ilgilenmeniz gerekebilir. Sağlık veya ruhsal konularda onlara destek olabilirsiniz. Cuma gününden sonra bu alanda daha fazla yoğunlaşacaksınız.

Aşk ve İlişkiler

Hafta boyunca kiron ve kuzey ay düğümü koç burcunda bir arada ilerliyor. Bu da sizin beşinci evinizde, yani aşk, flört, mutluluk, neşe, çocuk, yaratıcılık gibi konularda iyileşme ve gelişme fırsatları sunuyor. Bu alanda sizi mutlu edecek olaylar yaşayabilirsiniz. İlişkiniz varsa da yoksa da aşk hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler veya çocuklarıyla ilgili sorunları olanlar için de olumlu haberler alabilirsiniz.

Kariyer ve İş Hayatınız

Cumartesi günü saat 15:30’da başak burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu da sizin kariyer, iş, başarı, ödül, statü gibi konularda bir sonuçlanma, tamamlanma, netleşme veya değişim anlamına geliyor. Bu alanda neler yaptığınızı, nereye gittiğinizi, ne elde ettiğinizi veya ne kaybettiğinizi daha net görebilirsiniz. İş hayatınızda fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak bu alanda çok fazla stres yapmamaya, aile ve ev hayatınızı ihmal etmemeye çalışın. Kendinizi iyi ve güzel ifade etmeye, detaylara dikkat etmeye özen gösterin.

Sevgili yay burçları, bu hafta biraz her şeye yetişmeye çalışabilirsiniz. Cuma, cumartesi ve pazar günleri çok yoğun olabilirsiniz. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmayın. Önceliklerinizi belirleyin ve kendinize zaman ayırın.