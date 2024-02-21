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Yay burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta yay burçları ev ve aile hayatında sorunlarla karşılaşabilir, ama sosyal ve iş hayatında keyifli ve hareketli zamanlar geçirebilir. Krizlere hazırlıklı olmalı ve yeni başlangıçlardan kaçınmalı.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 18:01
Yay burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Yay ve Yükselen Yay Burcu Haftalık Yorumu (26 Şubat- 3 Mart 2024)

Duygu Demir: Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, bu hafta gökyüzünde sizin için karmaşık etkiler var. Çok keyifli bir hafta geçirmeyeceksiniz, çünkü Güneş, Merkür ve Satürn balık burcunda, sizin 4. evinizde buluşuyor. Güneş, ilgi alanlarımızı, dikkatimizi dağıtan konuları, yoğunluk yaşadığımız alanları gösterir. Merkür ise, zihinsel faaliyetlerimizi, karar verme süreçlerimizi, iletişimimizi, anlaşmalarımızı, sözleşmelerimizi temsil eder. Bu ikisi bir arada, 4. evinizde, yani aile hayatınızı, evinizi, yuvanızı, evinizdeki huzuru, düzeni, ev sahibinizi, eşinizle olan ilişkinizi, enerjinizi etkileyen konuları anlatıyor. Bunlar olumlu şeyler olabilir, ama Satürn burada işleri bozuyor. Satürn, dur demek, yavaşlamak, engellemek, zamana bırakmak, yeniden yapılandırmak gibi konularla ilgilidir. Ayrıca yaşlı kişiler, kayıplar, krizler, sağlık sorunları, depresyon gibi olumsuz temaları da ifade eder. Bu üç gezegenin kavuşumu, evinizle ilgili bir problem yaşayabileceğinizi gösteriyor. Mesela, balık burcunda olduğu için, su tesisatı, doğal gaz gibi konularda sorun çıkabilir. Ya da ailenizden bir büyüğünüzün sağlık problemi olabilir. Bu hafta, bu tür mevzularla uğraşmanız, ciddi konuşmalar yapmanız gerekebilir.

Haftanın Olumlu Etkileri

Bu hafta sadece kötü şeyler yok, elbette. Venüs ve Mars kova burcunda, sizin 3. evinizde hareket ediyorlar. Bu çok güzel, çünkü 3. evinizde, projeleriniz, konuşmalarınız, iletişiminiz, sosyal medya aktiviteleriniz, kısa mesafeli yolculuklarınız var. Kova 3. ev, aslında ama yakın mesafeli olsa bile, bir uçak yolculuğu yapabilirsiniz. Yani, gezmek, tozmak, sosyalleşmek, keyifli vakit geçirmek için çok güzel enerjiler var gökyüzünde. Ben bunları seviyorum, siz de bu tarafa odaklanabilirsiniz.

Haftanın Dikkat Edilmesi Gereken Etkileri

Ancak, bu hafta tamamen rahat olamayacağız. Pazartesi günü Mars ve Jüpiter arasında bir kare açı var. Bu da, iş hayatınız, sağlığınız, parasal konularınızda krizlere, ani harcamalara, konuşma ve plan değişikliklerine neden olabilir. Cuma günü de, yine benzer şekilde, kriz yönetimi gerektiren bazı durumlarla karşılaşabiliriz. 1, 2, 3'ünde, beklenmedik harcamalar, fikir değişiklikleri, proje değişiklikleri, kadınlarla ilgili zorluklar, yakınlarınızla ilgili kadınlar, yakınlarınızla ilgili zorluklar ve problemler olabilir. Teknolojik aletlerle ilgili olarak da, ev tarafında sorumluluk çok, iletişim çok, konuşma çok, ama biraz pürüzlü gidiyor işler. Böyle düşünün, yepyeni bir şey başlatmak yerine, elimizdekileri nereye doğru çeviriyoruz, ne oluyor, hangi ortaklık devam edecek, hangi iş nasıl olacak, bunlara bakarak devam etmek daha akıllıca olacak bence sevgili yay burçları.

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