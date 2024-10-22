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Yener Çevik'ten Yeni Şarkı: Ata'dan Sözler Özgürlük Marşı

Yener Çevik'in yeni şarkısı 'Ata'dan Sözler Özgürlük Marşı' dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:11
Yener Çevik'ten Yeni Şarkı: Ata'dan Sözler Özgürlük Marşı

Yener Çevik'in Yeni Eseri Yayınlandı

Rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden Yener Çevik, "Ata'dan Sözler Özgürlük Marşı" adlı yeni eserini tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Orkestra Eşliğinde Etkileyici Performans

Çevik, Fulya'daki stüdyoda yaptığı açıklamada, bu projenin kendisi için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu belirtti. Orkestra ile birlikte seslendirdiği şarkının marş ve rap unsurlarını harmanladığını ifade etti.

Projenin Anlamı ve İçeriği

Çevik, sözlerini Ata'sının yüzüne bakarak okuduklarını ve bu durumun özverili bir duruş sergilediklerini vurguladı. "Dinleyiciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine ve anlamına ulaşacaklar. Onların bu yapımda kendilerini etkileşimli hissedeceklerini umuyorum" dedi.

Sosyal Proje Olarak Tasarlandı

Eserin söz ve müziğiyle ilgili olarak Sedat Kunduracı, projeyi bir sosyal sorumluluk kapsamında oluşturdiklarını vurguladı. "Çocuklarımıza ve yeni nesle hitap eden rap müziği ile kitleleri etkilemeyi ve orkestrayı daha profesyonel bir alana taşıma hedefindeyiz" sözlerini sarf etti.

Proje Ekibinin Düşünceleri

Aranjör Yıldıray Gürgen, eserin vatana hayırlı olması dileğinde bulundu. Proje yönetmeni İbrahim Bülbül, Türk halkına bu eseri armağan etmeyi amaçladıklarını ifade etti ve yönettiği eserin zevk verici bir deneyim olduğunu belirtti.

Koro Şefi'nin Heyecanı

Koro şefi Pınar Dilek Yılmaz, projede yer almanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Türkiye genelinde büyük bir heyecanla karşılanan bu çalışma, müzikseverlerin ilgisini toplamaya şimdiden başladı.

Rapçi Yener Çevik'in "Ata'dan Sözler Özgürlük Marşı" eseri tüm dijital platformlarda...

Rapçi Yener Çevik'in "Ata'dan Sözler Özgürlük Marşı" eseri tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Rapçi Yener Çevik'in "Ata'dan Sözler Özgürlük Marşı" eseri tüm dijital platformlarda...

Rapçi Yener Çevik'in "Ata'dan Sözler Özgürlük Marşı" eseri tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

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