Yengeç ve Yükselen Yengeçler, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?

AYGÜL AYDIN 2024 YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇ YORUMU

2024 yılı, Yengeç ve yükselen Yengeç burçları için 2023 yılının stresini geride bıraktığınız, çıkmazda kalan her sorunu çözdüğünüz bir yıl olacak. 21 Ocak'ta Plüton, Kova burcuna geçiyor. Plüton, uzun yıllar boyunca sizin zıt burcunuz olan Oğlak burcundaydı. Şimdi ise burç değiştirerek size bir rahatlama sağlıyor. Zorlu bir süreçten geçtiğiniz, hayatınızda önemli değişimler yapmak zorunda kaldığınız birçok kararı artık arkada bıraktığınız ve mutlu olacağınız bir döneme giriyorsunuz.

Plüton-Kova Süreci

Plüton-Kova süreci, 8. evinize yerleşiyor ve uzun süre burada kalıyor. Bu da sizin uzun vadeli hikayeniz oluyor. 8. ev, ortaklıklar, hayatınızla ilgili karar vermeniz gereken konular, devletle ilgili işler, hukuki meseleler, vergiler, alacaklar, borçlar, gelirlerinizin artması ve gelirlerinizi yönetmeniz gibi konularla ilgilidir. Bu konularda yeni durumlarla karşılaşacaksınız.

Jüpiter ve Uranüs Kavuşumu

Jüpiter ve Uranüs, Boğa burcunda 11. evinizde birleşiyor. Bu da hayatınızla ilgili, uzun zamandır istediğiniz ancak bir türlü gerçekleşmeyen kariyerinizdeki ilerlemeyi sağlayabilir. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular, hayat hikayenizde neler var? Neler yaşadınız, nelerden vazgeçtiniz? Bunlar çok önemli. Hayatınızı değiştirecek adımlar atmaya hazırlanın. 2023 yılında bu adımları hızlı bir şekilde attınız. Şimdi 2024 yılında daha fazla toplumsal alanda etkin olma fırsatı bulacaksınız. Bir liderlik rolü de üstlenebilirsiniz. Bir konuda yetkin olmak, belki bir kulüp başkanı olmak, belki bir konuda bir duruş sergilemek gibi. Bu sizin çok arzuladığınız bir şey olmasa da, koşullar sizi bu noktaya getirebilir. Burada önemli bir misyonu yerine getirmek durumunda kalabilirsiniz.

Jüpiter-İkizler Süreci

26 Mayıs'ta Jüpiter, İkizler burcuna geçiyor. Bu da Yengeç burcunun 12. evine denk geliyor. 12. ev konusu sizler için hep önemli olmuştur. Hayatınızla ilgili iniş çıkışları yönetmek istediğiniz bir zaman dilimi başlıyor. 26 Mayıs'tan sonra alacağınız kararlar, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu olanlar için hayatlarında kimlerin kendilerine zarar verdiğini, kimlerin kendilerini üzdüğünü, aldatmalar, yanlış anlamalar, hayatınızla ilgili baş edemediğiniz ne varsa bu Jüpiter sizi korumaya geliyor. Uzun zamandır çektiğiniz bir haksızlık varsa bu haksızlıkların gün yüzüne çıkması mümkün. 26 Mayıs sonrasında, yanlış anlaşılmaların, uğradığınız haksızlıkların ya da iftiraların, hüküm giydiğiniz bir suçtan veya aldığınız bir ceza varsa ilahi adalet her şeyi açığa çıkaracak.

Jüpiter ve Uranüs'ün Kavuşumu

21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu, 22 derece Boğa burcunda gerçekleşecek. Bu kavuşum, toplumsal anlamda kariyerinizde yükselmeniz, statünüzü değiştirmeniz için önemli adımlar atmanızı gösteriyor. Neptün 9. evinizde uzun zamandır ilerliyor. Yurt dışı ile ilgili oturma izni, vatandaşlık işlemi, belki konsoloslukla ilgili işler, uzun zamandır sonuç alamıyorsanız burayla ilgili olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Yatırımcılarla ilgili çalışmalarınız varsa bunları destekleyen ve önemli adımlar atabileceğiniz bir 2024 yılı sizleri bekliyor.

Koç ve Terazi Aksında Tutulmalar

Koç ve Terazi aksında tutulmalar yaşayacaksınız. 4. ve 10. evinizde olacak. Taşınma, yer değiştirme konularında bir şeyler sizi zorlayacak. Belki evlilik ya da çocuk sahibi olma gibi konular çok hızlı gelişebilir. 25 Mart saat 10.13'te Terazi burcunda 5 derecede bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Bu da, 25 Mart civarında taşınma, yer değiştirme konularında sizi harekete geçirebilir. Böyle bir istek veya düşünceniz varsa 25 Mart'a kadar acele etmeyin biraz bekleyin. 25 Mart'tan sonra değerlendirebilirsiniz.

8 Nisan 2024 Güneş Tutulması

8 Nisan 2024 saat 21.18'de Koç burcunda 19 derecede bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma 10. evinizde, yani kariyer evinizde olacak. Bu tutulma, 20 Nisan 2023'de başladığınız işleri, projeleri veya hedefleri tamamlamanızı sağlayacak. Emek verdiğiniz, uğraştığınız şeylerin karşılığını alacağınız bir dönem olacak. Bu dönemde bazı ortaklıklarınız veya iş birlikleriniz sona erebilir. Yengeç burcu ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Plüton'un Oğlak burcunda olması nedeniyle evlilik hayatlarında zorluklar yaşadılar. Eğer bu süreçte bitirmekte zorlandığınız, hukuki mücadeleler içinde olduğunuz evlilikleriniz varsa, 2024 yılında bu evlilikleri sonlandırabilirsiniz.

18 Eylül 2024 Ay Tutulması

18 Eylül 2024 saat 05.45'te Balık burcunda 25 derecede bir Parçalı Ay Tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma sizin için çok önemli bir zaman dilimi olacak. Bu tutulma 9. evinizi etkileyecek. Bu ev, basın, medya, akademik konular, yurtdışı ilişkiler, yüksek öğrenim gibi konuları kapsıyor. Bu dönemde bu alanlarda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Eğer ikinci bir evlilik düşünüyorsanız ya da ikinci bir yaşam kurmak, ikinci bir şirket kurmak gibi düşünebilirisiniz. Bu dönemde başlattığınız veya bitirdiğiniz şeyler hayatınızda önemli bir rol oynayacak.

2 Ekim 2024 Güneş Tutulması

2 Ekim 2024 saat 21.46'da Terazi burcunda 10. derecede bir Halkalı Güneş Tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma 4. evinizde olacak. Bu ev, aile, yuva, evlilik, eş, çocuklar gibi konuları kapsıyor. Bu tutulma, eşinizle ilgili bazı kararlar almanızı gerektirebilir. 2024 yılı, bitirmeyi başaramadığınız, aslında çoktan bitmiş olan ama kendinize kabul ettiremediğiniz şeyleri sonlandırmanızı sağlayacak. Bu tutulma, hayatınızda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.