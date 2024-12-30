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Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıla 1 gün kala noterlik hizmetlerine zamlar yolda. 2025 tarifesi, önemli artışlarla geliyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:30
Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni Yıla 1 Gün Kala Noter Ücretlerine Büyük Zam Geliyor!

2025 yılına 1 gün kala, noterlik hizmetlerindeki zamlarla ilgili gelişmeler sürüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren noter işlemlerini etkileyerek vatandaşları ciddi şekilde etkileyecek.

Yapılan düzenlemelerle birlikte bazı kalemlerde yaklaşık iki katına varan artışlar yaşanması bekleniyor. 2025 noter ücret tarifesine dair tüm detaylar ise merakla bekleniyor.

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Noter İşlemlerine Büyük Zam

Noterlik ücretlerinde gerçekleştirilen düzenlemenin Harçlar Kanunu çerçevesinde artış göstermesi bekleniyor. Buna göre, noterlerin aldığı ücretler, harç bedelinin %30'u oranında belirlenecek. Ancak her işlem için belirlenen bir taban ücret de bulunmakta; hiçbir işlem 44,56 TL'nin altında olmayacak.

Taşınmaz Satışlarında Yeni Dönem

Yeni düzenlemenin dikkat çeken bir noktası, taşınmaz satış sözleşmelerinde uygulanan yeni tarife. Noterler, taşınmazın satış değerinin binde biri oranında ücret talep edecek. Bu oran, yüksek değerli taşınmazlar söz konusu olduğunda önemli bir maliyet unsuru oluşturacak. Ayrıca, en az 500 TL ve en fazla 4.000 TL sınırı da getirileceği bildirilmektedir.

2025 Noter Ücret Tarifesi

Yeni tarifeyle birlikte birçok işlem kaleminde önemli artışlar gözlemlenecek. İşte bazı önemli işlemler için 2025 yılında geçerli olacak ücretler:

  • Düzenleme Ücreti: 783,82 TL
  • Çevirme Ücreti: 196,62 TL
  • Yol Ödeneği: 94,12 TL
  • Emanet Saklama Ücreti: 54,88 TL
  • Yazı Ücreti: 23,76 TL
  • Karşılaştırma Ücreti: 23,76 TL
  • Muaf İşlemler Noter Ücreti: 19,90 TL
  • Noter Ücreti: 17,32 TL
  • Elektronik Tespit Ücreti: 10,60 TL
  • Tescil Ücreti: 7,42 TL
  • Defter Onaylama Ücreti: 7,42 TL
  • Bildirim Yazı Ücreti: 7,42 TL
  • Aracılık Ücreti: 5,30 TL

Noter işlemlerinin tamamlanması konusunda uzmanlardan gelen uyarılar da dikkat çekiyor. Yeni tarifedeki fiyat artışlarının, noter hizmetlerini kullanacak vatandaşlar için önemli bir mali yük oluşturacağı öngörülüyor.

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