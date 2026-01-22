Yenipazar'da Sigara Bırakma Tedavisi Başlatıldı — Bilecik'te 12 Kişiye Ücretsiz Destek

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri, Yenipazar Devlet Hastanesinde 12 kişiye ücretsiz ilaç desteğiyle sigara bırakma tedavisi başlattı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:08
Yenipazar'da sigara bırakma tedavisi başlatıldı

Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi hekimleri Yenipazar'da

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında yeni bir tedavi programı hayata geçirildi. Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezinden gelen hekimler, Yenipazar Devlet Hastanesinde vatandaşlarla bir araya gelerek birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde 12 vatandaşla sigara bırakma tedavi süreci başlatıldı. Sürece dahil edilen vatandaşlara sigara bırakma ilaçları ücretsiz olarak temin edildi ve tedavi takibi planlandı.

Çalışmanın amacı, bölgedeki sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve dumansız bir toplum hedefi doğrultusunda halk sağlığını güçlendirmek olarak açıklandı.

Kaymakam Uçar'ın değerlendirmesi

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, programla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sigara ile mücadeledeki kararlı yaklaşımı doğrultusunda, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve dumansız bir toplum oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

