Yenipazar'da TARSİM Bilgilendirmesi: Çiftçilere Sigortanın Önemi Anlatıldı

Yenipazar'da TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) hakkında çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının odağı: Tarım sigortası ve risk yönetimi

Toplantıda, tarımsal üretimin güvence altına alınması, olası risklere karşı sigortanın önemi ve TARSİM uygulamaları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, doğal afetler ve çeşitli riskler karşısında tarım sigortasının üreticiler açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekildi.

Yerel yetkiliden güçlü mesaj

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, toplantıda şunları söyledi: "Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından sigorta büyük önem taşıyor. Çiftçilerimizin emeğini ve alın terini güvence altına alan TARSİM uygulamalarının yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz".

Toplantı, üreticilerin sorularının yanıtlanması ve TARSİM kapsamında sağlanan imkanların açıklanmasıyla sona erdi.

