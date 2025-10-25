Yıldırım Belediyesi "Beylikten Cihan Devletine" ile 2025-2026 Kültür ve Sanat Sezonunu Açtı

Bursa'nın fethinin 700. yılı temasıyla Barış Manço Kültür Merkezi'nde tören

Yıldırım Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700. yılı nedeniyle 2025-2026 kültür ve sanat sezonunu "Beylikten Cihan Devletine" temasıyla açtı. Açılış töreni Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tören öncesinde gazetecilere açıklama yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu yılın Bursa'nın fethinin 700. yılı olduğunu hatırlattı. Yılmaz, sezonun mottosunu "Beylikten Cihan Devletine" olarak belirlediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada kıymetli sanatçılarımızla o tarihi anları, hemşehrilerimizle o ruhu yaşayacağız. Hem kültür merkezimizin içinde hem dışında kurduğumuz platoyla o dönemin kültürünü yansıtmaya gayret ettik. Yıl boyunca birbirinden güzel etkinliklerle, programlarla inşallah Bursa'nın fethini yeniden canlandıracağız. Fethimiz şanlı, Cumhuriyet'imiz kutlu olsun. Kıymetli sanatçılarımıza da bugün davetimize icabet ettikleri için teşekkür ediyoruz."

Şair İbrahim Sadri, programın hem konsept hem içerik olarak çok zengin ve özel olduğunu belirterek Bursalı sanatseverlerle buluşturulacağını söyledi ve Yıldırım Belediyesi'ne organizasyon için teşekkür etti.

Sanatçı İrfan Gürdal da Yıldırım Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Çok önemli bir tema, 'Beylikten Cihan Devletine... Bu Türk milletinin aslında tarih boyunca mottosu diyebiliriz. Dolayısıyla görkemli ve heyecanlı bir program olacağını düşünüyorum." dedi.

Oyuncu Gürkan Uygun, Bursa'nın fethinde önemli rol oynayan sur komutanlarından Balaban Bey'i canlandıracağını belirterek, "Yıldırım Belediyesine ve Oktay Başkan'ımıza teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon için. Gerçekten de kültür sanat sezonunun beylikten cihan devletine gidecek kadar büyük bir süreç geçirmesini dilerim. Umarım kalıcı bir organizasyon olur ve kendimize dair hikayelerimizi Yıldırım Belediyesinin sahnelerinde gösterebiliriz." ifadelerini kullandı.

Programda İbrahim Sadri'den şiir dinletisi ve Gürkan Uygun'un Balaban Bey canlandırması izleyicinin beğenisine sunuldu. Ardından mehteran ve kılıç kalkan gösterisi gerçekleştirildi ve İrfan Gürdal türkü seslendirdi.

Yıldırım Belediyesinin Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla "Beylikten Cihan Devletine" temasıyla düzenlediği 2025-2026 kültür ve sanat sezonunun açılış töreni yapıldı. Program öncesinde oyuncu Gürkan Uygun (sol), Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz (ortada) ve sanatçı İrfan Gürdal (sağ) gazetecilere açıklama yaptı.