Yıldırım Belediyesi Voleybol Turnuvasında Zabıta Müdürlüğü Şampiyon

15 takım, 170 personel ile Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde dostluk ve rekabet

Yıldırım Belediyesi çalışanları arasında düzenlenen geleneksel birimler arası voleybol turnuvası, heyecan dolu maçların ardından sona erdi. Turnuvaya 15 müdürlükten toplam 170 personel katıldı.

Karşılaşmalar Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi ve organizasyon boyunca ön plana çıkan unsur dostluk oldu. Takımlar zorlu maçlar sergileyerek izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Final ve ödül töreni

Finalde Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Ulaşım Müdürlüğü ise turnuvayı üçüncü tamamladı.

Final müsabakasını takip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, dereceye giren takımları tebrik ederek kupa ve madalyaları takdim etti.

YILDIRIM BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI ARASINDA DÜZENLENEN GELENEKSEL BİRİMLER ARASI VOLEYBOL TURNUVASI HEYECAN DOLU MAÇLARIN ARDINDAN SONA ERDİ. 15 TAKIMIN YER ALDIĞI TURNUVANIN ŞAMPİYONU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ OLDU.