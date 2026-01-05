DOLAR
Yıldırım Belediyesi Voleybol Turnuvasında Zabıta Müdürlüğü Şampiyon

Yıldırım Belediyesi'nin birimler arası voleybol turnuvasında 15 takım, 170 personel mücadele etti; şampiyon Zabıta Müdürlüğü oldu, dostluk ön plandaydı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:31
15 takım, 170 personel ile Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde dostluk ve rekabet

Yıldırım Belediyesi çalışanları arasında düzenlenen geleneksel birimler arası voleybol turnuvası, heyecan dolu maçların ardından sona erdi. Turnuvaya 15 müdürlükten toplam 170 personel katıldı.

Karşılaşmalar Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi ve organizasyon boyunca ön plana çıkan unsur dostluk oldu. Takımlar zorlu maçlar sergileyerek izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Final ve ödül töreni

Finalde Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Ulaşım Müdürlüğü ise turnuvayı üçüncü tamamladı.

Final müsabakasını takip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, dereceye giren takımları tebrik ederek kupa ve madalyaları takdim etti.

