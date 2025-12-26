DOLAR
Yıldız Kardeşler Camii Açıldı: Kur’an Kursu, Gençlik Merkezi ve Taziye Evi İbadete Girdi

Yıldız Kardeşler Camii, Hatice-Timur Atabek Kur’an Kursu, Gençlik Merkezi ve Taziye Evi Regaib Kandili programıyla Şükrüpaşa Mahallesi'nde ibadete açıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:29
Yıldız Kardeşler Camii Hatice-Timur Atabek Kur’an Kursu, Gençlik Merkezi ve Taziye Evi, Regaib Kandili dolayısıyla düzenlenen programla ibadete açıldı.

Şükrüpaşa Mahallesi Çaykur Caddesi’nde inşa edilen caminin açılışına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı.

Törene katılanlar

Regaib Kandili dolayısıyla düzenlenen programa Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Uzman İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu da iştirak etti.

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen açılışta Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan ilahilerle kandil gecesi huşu içerisinde idrak edildi.

Başkanın mesajı

Başkan Mehmet Sekmen, konuya ilişkin şu kaydı düştü: "Camiler; İslam’ın öğretilip yaşatıldığı Beytullah’ın birer şubeleridir. Camilerimiz mukaddes mekânlarımızdır. Regaib Kandili’mizde Yıldız Kardeşler Camii Hatice-Timur Atabek Kur’an Kursu, Gençlik Merkezi ve Taziye Evi’mizin açılışını gerçekleştirdik. Bizler; imanlı, irfanlı, ahlaklı, faziletli, duyarlı, bilgili kısacası Akif’in tabiriyle Asım Nesli’ni sürdürmenin gayreti içindeyiz. Bu güzide eserin yapılmasından ötürü emeği geçen kardeşlerime ve tüm hayırseverlere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim burada yapılacak ibadetleri kabul etsin, mahallemize bereket ihsan etsin. Bu vesileyle rahmeti ve bereketi bol olan mübarek Üç Aylarımızın habercisi; lütuf ve keremin üzerimize yağdığı Regaib Kandili’miz mübarek olsun."

