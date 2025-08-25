DOLAR
YKS Türkiye Birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in Tercihi: Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

YKS'de sayısalda tam puanla Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) bölümünü kazandı ve stajla deneyim kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:50
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) bölümünü kazandı.

Başarı ve hedefleri

Özyurtseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokuldan itibaren bilgisayar mühendisi olmanın hayalini kurduğunu söyledi.

"Ailemle birlikte güzel bir yerleştirme sonucu bekliyorduk ve öyle de oldu. Üniversiteye başladığımda farklı firmalarda staj yapıp çalışarak deneyim kazanmak istiyorum. Kendimi bu alanda olabildiğince geliştirmeyi hedefliyorum. Çünkü bu alanda her zaman katedebileceğim bir yol var. Yurt dışında eğitimler alıp ülkeme döndüğümde güzel projeler yapmayı hedefliyorum."

