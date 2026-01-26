Yozgat AFAD 2025'te 7 bin 778 Kişiye Afet Eğitimi Verdi

Yozgat AFAD, 2025'te farklı kurumlarda 7 bin 778 kişiye afet eğitimi verdi; 5 bin 799 kişi Temel AFAD Gönüllüsü oldu, 100 olaya müdahale edildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:25
Yozgat AFAD 2025'te 7 bin 778 Kişiye Afet Eğitimi Verdi

Yozgat AFAD 2025 Yılı Çalışmalarını Açıkladı

Yıl değerlendirmesi ve müdahale raporu

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2025 yılı değerlendirme toplantısında yıl boyunca yürütülen faaliyetleri kamuoyu ile paylaştı.

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü Abdulkadir Karakoç, gerçekleştirilen eğitim ve müdahalelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Karakoç, 2025 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşlarında, Bozok Üniversitesi’nde, eğitim merkezlerinde, MEB’e bağlı okullarda ve sağlık kuruluşlarında toplam 7 bin 778 kişiye afet farkındalık, KBRN, yangın, sel, heyelan ve kaya düşmesi konularında eğitim verildiğini belirtti.

Online eğitimlerini tamamlayan 5 bin 799 kişinin Temel AFAD Gönüllüsü olduğunu ifade eden Karakoç, ayrıca Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İl Afet Müdahale Planı ve 23 afet grubu planlarının 14.08.2025 tarihinde İl Koordinasyon Kuruluna sunularak onaylandığını bildirdi.

Karakoç, 2025 yılı içerisinde Yozgat’ta meydana gelen trafik kazası, mahsur kalma, yangın, KBRN zehirlenmesi gibi durumlarda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet ve acil durumlara ilişkin toplam 100 olaya müdahale edildiğini; bu olaylarda toplam 67 kişinin yaralandığını ve 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

