SGM'de Ara Tatil: Minik Şefler Pizza Atölyesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM'de düzenlenen ara tatil atölyelerinde çocuklar ve aileleri, Minik Şefler Pizza etkinliğiyle hem eğlendi hem öğrendi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:32
SGM'de Ara Tatilin En Lezzetli Buluşması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) ara tatil için hazırlanan atölyeler sürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen programlar, çocuklar ve ailelerine hem öğretici hem de keyifli bir tatil deneyimi sunuyor.

Atölye Programı

Program, Çocuk Atölyeleri, Ebeveyn-Çocuk Atölyeleri ve Ebeveyn Atölyeleri başlıkları altında yürütülüyor. Tatil boyunca katılımcılara uygulamalı, eğlenceli ve verimli çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Minik Şefler Pizza Etkinliği

Atölyelerin ilk etkinliğinde Minik Şefler Pizza programı gerçekleştirildi. Çocuklar, anneleriyle birlikte mutfağa girerek pizzalarının hamurundan malzemesine kadar her aşamayı kendi elleriyle hazırladı. Etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken miniklerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Uygulamalı Öğrenme ve Keşif

Uygulamalı çalışmalar sayesinde çocuklar yeni bilgiler edinirken ilgi ve yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu. Etkinlikler aynı zamanda ailelere çocuklarıyla kaliteli zaman geçirme imkanı sunuyor ve ara tatili daha verimli hale getiriyor.

