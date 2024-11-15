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Yozgat'ta Cuma Namazında Sıcak Çorba İkramı

Yozgat'ta çay ocağı işletmecisi Abdülmelik Tuncay Özentürk, cami cemaatine her Cuma sabahı çorba ikramında bulunuyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:53
Yozgat'ta Cuma Namazında Sıcak Çorba İkramı

Yozgat'ta Cuma Günleri Çorba İkramı

Yozgat’ta çay ocağı işletmecisi Abdülmelik Tuncay Özentürk, havaların soğumasıyla birlikte her Cuma günü sabah namazı sonrası cami cemaatine çorba ikramında bulunuyor. 47 yaşındaki esnaf, hazırlığını caminin avlusunda yaparak, 200 kişilik çorbayı namaz çıkışı cemaatle paylaşıyor.

İyi Niyetin Sıcak Dokunuşu

Namaz sonrası sıcak çorba ikramıyla vatandaşları sabah namazına teşvik etmeyi amaçlayan Özentürk, bu geleneği kış boyu sürdürmeyi hedefliyor. Abdülmelik Tuncay Özentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çorba ikramıyla soğuk kış günlerinde cami cemaatimizin içini ısıtıyoruz. Namaz vakti mesai saatine yakın olduğundan vatandaşlarımız çorbasını içip işine gidiyor" ifadelerini kullandı.

Dualar, Desteği Artırdı

Çorba ikramının cami cemaati tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Özentürk, "Bu etkinliği önce kendi imkanlarımla başlattım, daha sonra eşimiz, dostumuz ve arkadaşlarımız da bize yardımcı olmaya başladı. Vatandaşların hayır dualarını alıyoruz, bu da bizleri mutlu ediyor" dedi.

Cami Cemaati Ne Diyor?

Cami cemaatinden Recep Kunduz, "Soğuk kış günlerinde bu ikram yüreğimizi ısıtıyor. Camide ibadetlerimizi yapıyoruz, namaz sonrası da sıcacık çorba ile karşılanıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi. Diğer bir cemaat üyesi Ahmet Demir ise, "Camide namazımızı kıldık, çorbamızı da içtik ve evimize gidiyoruz, şükürler olsun" şeklinde duygularını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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