Yozgat'ta İbrahim Tamer: Vadeli Koyunla Sürüsünü 3 Bine Çıkardı

Yozgatlı hayvancı İbrahim Tamer, 1996'da ayrılıp vadeli koyun ve kuzularla başladığı işi büyüterek yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvan sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:45
Yozgat'ta yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan İbrahim Tamer, 40 yıldır küçükbaş hayvancılık yapıyor. Babasıyla yaşadığı anlaşmazlığın ardından 1996'da vadeli koyun ve kuzu alarak sıfırdan başladığı işi yıllar içinde büyüttü ve bugün yaklaşık 3 bin küçükbaş sürüsüne ulaştı.

Başlangıç ve zorlu süreç

Boğazlıyan ilçesinde çocuk yaşta çobanlık yaparak mesleğe atılan Tamer, 1996'da babasıyla tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Sıfırdan başlamak için vadeli koyun ve kuzu aldı ve adım adım sürüsünü genişletti. Zorlu kış şartlarına rağmen sürüsünü yaylıma çıkarmaya devam ediyor.

Hayvancılığın nimetleri ve destekler

Tamer, hayvancılıkla uğraşanlara sağlanan destekler için teşekkür ederek, geçmişteki koşullarla bugünü karşılaştırdı: "Yüzde 45 faizle kredi çekiyorduk hayvancılıkta. Şimdi devlet 20-24 yaşında traktör, koyun, ahır desteği veriyor."

Tamer, mesleğin disiplin isteyen bir iş olduğunu vurgulayarak, "Bu işte eğlence merkezlerine, kumar sitelerine dalmazsanız para kazanırsınız. Hayvanı bırakıp eğlence merkezlerinde gezersen para kazanamazsın" dedi. Ayrıca, "Masa başında memur olsaydım bu kadar para kazanamazdım. Rahatım, sıhhatliyim, hastalığım yok, derdim yok. Yürüyorum, geziyorum, stresim yok. Bu işten zevk alarak yapıyorum. Tarımı, hayvancılığı seviyorum. 2-3 bin dönüm yer ekip biçiyorum. Hayvancılık evdeki çocuğa benzer. Bakarsan olur bakmazsan olmaz. İlacını, iğnesini ben yaparım" ifadelerini kullandı.

Tamer, 12 kardeş olduklarını ve hepsinin tarımla uğraştıklarını belirtti.

