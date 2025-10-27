Yozgat'ta Sonbahar Büyüsü: Şebek Geçidi Dronla Görüntülendi

Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Şebek Geçidi'nde, yaklaşık 1550 rakımdaki ormanlık alanda sonbaharın sarı ve yeşil tonları dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 10:42
1550 rakımdaki ormanlık alanda sarı ve yeşilin tonları kartpostallık görüntüler sundu

Yozgat'ın Aydıncık ilçesi sınırlarında yer alan Şebek Geçidi, sonbaharın gelişini en canlı renkleriyle karşıladı.

Yaklaşık 1550 rakımdaki çevredeki ormanlık alanlar, sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek görsel bir şölen oluşturdu.

Bölge, dronla görüntülendi ve ağaçların oluşturduğu manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için etkileyici kareler sundu.

Bölgede seyreden sürücüler ise ağaçlarla kaplı yolda, sonbaharın renkleri eşliğinde yolculuk yapma imkanı buldu.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, yaklaşık 1550 rakımda yer alan Şebek Geçidi, barındırdığı ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.

