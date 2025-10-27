Yozgat'ta Sonbahar Büyüsü: Şebek Geçidi Dronla Görüntülendi

1550 rakımdaki ormanlık alanda sarı ve yeşilin tonları kartpostallık görüntüler sundu

Yozgat'ın Aydıncık ilçesi sınırlarında yer alan Şebek Geçidi, sonbaharın gelişini en canlı renkleriyle karşıladı.

Yaklaşık 1550 rakımdaki çevredeki ormanlık alanlar, sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek görsel bir şölen oluşturdu.

Bölge, dronla görüntülendi ve ağaçların oluşturduğu manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için etkileyici kareler sundu.

Bölgede seyreden sürücüler ise ağaçlarla kaplı yolda, sonbaharın renkleri eşliğinde yolculuk yapma imkanı buldu.

