Yozgat'taki Tarihi Roma Hamamı Ziyarete Açıldı

Yozgat'ın Tarihi Roma Hamamı Yeniden Ziyarete Açıldı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen, halk arasında Kral Kızı olarak bilinen Roma Hamamı, çevre düzenlemelerinin ardından ziyarete açıldı.

Çevre Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı

Tarihi hamam, mimarisi ve 50 derece sıcaklıktaki termal suyu ile dikkat çekiyor. Yozgat Müze Müdürlüğü gözetiminde, 2022 yılında başlatılan çevre düzenleme çalışmaları sona erdi. Yaklaşık iki yıl kesik olan termal su yeniden havuza verildi. Ayrıca, hamamın yeni ışıklandırma sistemi ile geceleri de oldukça etkileyici bir görünüm kazandı.

Vali'den Açıklama

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Roma Hamamı, şehrimizin önemli kültürel miraslarından biridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonuyla hamamda restorasyon çalışmalarını tamamladık. Ziyaretçilerimiz hem gündüz hem de gece tarihi atmosferin tadını çıkarabiliyor.” dedi.

Ziyaretçilerin Yorumları

Tarihi hamamı ziyaret eden Ertuğrul Yalçın, "Almanya'dan Boğazlıyan'a tatile geldim. Gerçekten çok güzel olmuş; geçen yıl gelememiştik ama bu yıl ziyaret edebildik.” ifadelerini kullandı.

Bir diğer ziyaretçi Gökhan Gökalp ise, "Fransa'da yaşıyorum, tatil için ailemle Yozgat'a geldim. Buralar birkaç yıl önce böyle değildi, güzel çalışmalar yapılmış. Oturma ve yürüme alanları yapılmış, çok güzel olmuş.” şeklinde konuştu.