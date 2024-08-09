Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yozgat'taki Tarihi Roma Hamamı Ziyarete Açıldı

Kral Kızı Roma Hamamı, çevre düzenlemesi sonrası yeniden ziyarete sunuldu. Termal su ve yeni ışıklandırma ile görsel bir deneyim sunuyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:13
Yozgat'taki Tarihi Roma Hamamı Ziyarete Açıldı

Yozgat'ın Tarihi Roma Hamamı Yeniden Ziyarete Açıldı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen, halk arasında Kral Kızı olarak bilinen Roma Hamamı, çevre düzenlemelerinin ardından ziyarete açıldı.

Çevre Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı

Tarihi hamam, mimarisi ve 50 derece sıcaklıktaki termal suyu ile dikkat çekiyor. Yozgat Müze Müdürlüğü gözetiminde, 2022 yılında başlatılan çevre düzenleme çalışmaları sona erdi. Yaklaşık iki yıl kesik olan termal su yeniden havuza verildi. Ayrıca, hamamın yeni ışıklandırma sistemi ile geceleri de oldukça etkileyici bir görünüm kazandı.

Vali'den Açıklama

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Roma Hamamı, şehrimizin önemli kültürel miraslarından biridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonuyla hamamda restorasyon çalışmalarını tamamladık. Ziyaretçilerimiz hem gündüz hem de gece tarihi atmosferin tadını çıkarabiliyor.” dedi.

Ziyaretçilerin Yorumları

Tarihi hamamı ziyaret eden Ertuğrul Yalçın, "Almanya'dan Boğazlıyan'a tatile geldim. Gerçekten çok güzel olmuş; geçen yıl gelememiştik ama bu yıl ziyaret edebildik.” ifadelerini kullandı.

Bir diğer ziyaretçi Gökhan Gökalp ise, "Fransa'da yaşıyorum, tatil için ailemle Yozgat'a geldim. Buralar birkaç yıl önce böyle değildi, güzel çalışmalar yapılmış. Oturma ve yürüme alanları yapılmış, çok güzel olmuş.” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı